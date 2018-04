Victorieux mais hué, le boxeur Simon Kean se prépare pour son prochain duel

Le boxeur de Trois-Rivières Simon Kean a vaincu le Mexicain Ignacio Esparza, samedi soir au Centre Vidéotron de Québec. L'athlète professionnel espère maintenant affronter dans le ring le Britano-Colombien Adam Braidwood.

Au lendemain de sa plus récente victoire, Simon Kean a admis qu’il aurait préféré un meilleur scénario pour le combat.

« Je me suis fait huer, c’est la première fois de ma vie que ça m’arrivait, a raconté Kean. Ce n’est vraiment pas un feeling agréable. Je ne sais pas si c’est moi qui était hué ou le combat en général, mais ce n’est pas ma faute : le gars ne voulait pas se battre. »

Le boxeur trifluvien a vaincu Ignacio Esparza par K.O. au cinquième round, mais faisait face à un adversaire visiblement en mauvaise forme, qui présentait entre autres un important surplus de poids.

« C’était quand même un bon boxeur, malgré son physique », a dû convenir Simon Kean. « S’il avait été plus agressif, s’il avait livré plus de coups, on aurait peut-être eu un combat avec plus d’allure. »

Prochain adversaire : Adam Braidwood

Simon Kean a déjà très hâte à son prochain combat.

En juin, il doit affronter le Britano-Colombien Adam Braidwood, un boxeur avec qui il échange des insultes sur les réseaux sociaux depuis quelques mois.

L'entraîneur de Simon Kean, Jimmy Boisvert, a accordé deux semaines de congé à son protégé, après quoi ils reprendront l’entraînement de plus belle.

« On va s’entraîner deux fois par jour avec un préparateur physique, a expliqué Boisvert. De plusieurs partenaires d’entraînement des États-Unis qui vont descendre pour venir nous aider. L’objectif, c’est de l’amener à sa forme physique maximum. »

Le lieu et la date précise du combat n'ont pas encore été dévoilés.