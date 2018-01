Vingt-deux skieurs acrobatiques représenteront le Canada à Pyeongchang

Vingt-deux athlètes feront partie de l'équipe canadienne de ski acrobatique qui se rendra à Pyeongchang, le mois prochain, pour les Jeux olympiques d'hiver. Dix de ces skieurs étaient à l'École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry, à Montréal, lundi, pour la présentation.

En bosses, Philippe Marquis a obtenu un poste malgré sa blessure au genou, qui exigera qu’il prenne de nombreuses précautions jusqu’aux Jeux. Son ami Mikaël Kingsbury, grand espoir de médaille, sera la vedette de cette délégation de bosseurs d’expérience qui compte quatre femmes, dont Justine Dufour-Lapointe et Andi Naude, qui avaient reçu des nominations anticipées, et trois hommes.

« Depuis que j’ai environ 9 ou 10 ans, mon rêve est de participer aux Jeux olympiques et de skier au plus haut niveau, a souligné Mikaël Kingsbury, qui en sera à ses deuxièmes Jeux. C’est incroyable d’avoir réussi tout ça. Nous allons faire notre possible aux Jeux olympiques pour bien vous représenter. »

Médaillé de bronze en sauts à Lake Placid le week-end dernier, Olivier Rochon a enfilé son veston olympique sur la scène de l’école secondaire qu’il a fréquentée. Deux autres Québécois, les recrues Catrine Lavallée et Lewis Irving, complètent l’équipe de sauteurs.

« C’était la troisième fois que je tentais de me qualifier pour les Jeux, a rappelé Rochon. Je me fixais trop d’objectifs durant les qualifications auparavant. Je voulais atteindre des résultats trop précis. Cette année, j’ai pu réaliser une progression pour finalement aboutir au podium. Je devais rester moi-même et demeurer calme. »

Quatre Canadiens participeront à la demi-lune, dont le vice-champion olympique à Sotchi, Mike Riddle. Cassie Sharpe sera également à surveiller.

Finalement, sept athlètes représenteront l’unifolié en slopestyle. La championne olympique de 2014, Dara Howell, vient de revenir à la compétition, mais elle visera tout de même une deuxième médaille de suite. Alex Beaulieu-Marchand, qui est monté sur sa part de podiums au cours de la période de qualification, pourrait aussi obtenir une médaille.

En tout, 12 hommes et 10 femmes font partie de l'équipe canadienne de ski acrobatique, et 12 de ces 22 skieurs s'étaient rendus aux Jeux de Sotchi en 2014. Les membres de l'équipe ont gagné 70 médailles au cours de la période de qualification.