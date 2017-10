Vos candidats en 3 questions : Bécancour

Afin de mieux connaître les candidats à la mairie des différentes villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec, l'équipe de Radio-Canada leur a proposé un petit exercice : répondre à 3 questions en 50 mots. Voici leurs réponses.

Jean-Guy Dubois

Martine Pépin

Qu’est-ce que la qualité de vie pour vous?

La qualité de vie consiste à offrir un milieu organisé et interactif comportant une gamme de services de base et offrant à chacun(e) une place, un espace dans lequel il (elle) puisse SE RÉALISER selon ses aptitudes, sa condition, ses intérêts.

Quel(s) enjeu(x) environnemental est important pour vous?

L’enjeu majeur est la mise en œuvre d’un incontournable virage vers les énergies renouvelables et la gestion intelligente et responsable de nos résidus. La 5e révolution industrielle (celle de l’environnement) doit passer d’abord par cette étape de conscientisation d’une urgence, tant dans nos habitudes de consommation que la question climatique.

Quelle est votre position sur l’immigration?

Le double effet de la faible natalité et de la spécialisation des emplois nous conduit vers une immigration planifiée et articulée. L’exemple des travailleurs agricoles dans l’est de la MRC et la pénurie dans certains secteurs nous interpellent. Les Villes ou MRC devront avoir aussi voix au chapitre...

Un milieu de vie agréable où l’on peut vivre en toute sécurité favorisant un développement harmonieux. La qualité de vie est l’axe de l’écologie en développement durable. Il faut se préoccuper du développement de notre communauté en offrant des services de proximité tels qu’un système d’éducation, une garderie, un groupe de médecine familiale, l’Internet haute vitesse découlant sur un plan d’action rassembleurs qui inclut nos aînés. (66 mots)

Le renouvellement de nos ressources naturelles. La gestion efficiente des matières résiduelles et des matières putréfiables.

L’immigration est un facteur qui prendra de l’ampleur au cours des prochaines années. Je la vois comme le sauveur de nos entreprises autant en agriculture qu’en industrie ou en services. Dans tous secteurs confondus, la pénurie de main-d’œuvre est omniprésente et nous devons en tant qu’élu de soutenir nos organisations en développant des programmes adaptés à l’intégration des immigrants. (59 mots)