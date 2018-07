24 visages de l’itinérance autochtone à Montréal

Déterminé à donner une identité aux « nomades urbains » de Montréal, le peintre et sculpteur André Michel a réalisé le portrait d'une cinquantaine d'Autochtones en situation d'itinérance. Plusieurs de ses œuvres sont présentées à l'Écomusée du fier monde jusqu'au 26 août dans le cadre de l'exposition « Nomades ou itinérants: peuples en danger ».

Un texte de Matisse Harvey

Il y a Mary, un sourire timide au coin des lèvres, assise les jambes croisées devant son gobelet de café. Et puis il y a Kuppa, le regard fixé au loin, qui pince sa cigarette du bout de ses doigts. Mais il y a aussi Matwa, Bobby, Paul, Katty, Jocelyn et Maurice. Chacun d’entre eux incarne à sa manière le quotidien d’Autochtones en situation d’itinérance.

« Je m’étais mis en tête de monter une exposition sur les itinérants de Paris, de New York et de Montréal », se remémore André Michel.

Au fil de sa démarche artistique, qui s’est échelonnée sur plus de deux ans, le peintre a toutefois choisi de se concentrer exclusivement sur les itinérants autochtones à Montréal. Selon lui, leurs réalités sont différentes de celles auxquelles sont confrontés les itinérants dans d’autres grandes villes du monde. Pour comprendre davantage ces problématiques, et ainsi mieux les illustrer, André Michel a décidé de vivre plusieurs jours dans la rue.

De nomades à itinérants urbains

« Je me suis aperçu que certains de mes amis [itinérants] autochtones avaient un rapport avec la survie [en ville] qui était identique à [celui de] la survie en forêt », souligne le peintre qui a décelé des similitudes entre les nomadismes rural et urbain.

Selon lui, le quotidien des itinérants autochtones est plus difficile en milieu urbain, puisqu’ils font face au jugement des autres, à la concurrence avec les autres itinérants non autochtones et à la discrimination.

Dans la rue, j’ai réalisé que la problématique était la même chose. C’était de savoir où on couche ce soir et qu’est-ce qu’on va manger. André Michel

Peintre engagé

Depuis les années 1970, le peintre d’origine française s’est intéressé à diverses communautés autochtones du Québec, dont les Innus, qu’il a côtoyés à Sept-Îles. Il a notamment fondé la Maison amérindienne, à Mont-Saint-Hilaire, qui s’est donné comme mission d’offrir une meilleure connaissance des Premières Nations.

Ce que je souhaite, c’est d’amener les gens, et surtout les politiciens, à repenser l’approche vis-à-vis les itinérants autochtones. André Michel

Quant à ceux qui voient dans son art une manière de s’approprier une culture qui n’est pas la sienne, André Michel répond que la peinture est pour lui un moyen de laisser un témoignage d’une population qu’il aime profondément. « Jamais je ne touche à la spiritualité autochtone […], assure-t-il. C’est à eux et ça leur appartient. »

L’artiste croit qu’il faut continuer d’aborder les réalités des peuples autochtones.« Plus on va en parler, plus ça évitera que, petit à petit, ils perdent tout ce qui touche leurs traditions [et] leur spiritualité », croit-il.