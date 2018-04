4 hommes accusés d'extorsion en Montérégie

Quatre hommes ont comparu ce matin au palais de justice de Sorel pour faire face à des accusations d'extorsion dans la municipalité de Saint-Hugues, en Montérégie.

Il s'agit de Jean Lemay, 58 ans, de Saint-Judes, Pasquale Lubrano, 60 ans, de Repentigny, Mathieu Bouliane, 42 ans, de Verchères et Daniel Déziel, 46 ans, de Montréal.

En plus des accusations d'extorsion, ils font face aux chefs d'accusation suivants :

Jean Lemay : production de cannabis et possession en vue d'en faire le trafic, complot et entrave à la justice

Pasquale Lubrano : complot et possession d'une arme prohibée

Mathieu Bouliane : possession d'une arme prohibée et cession de munitions

Daniel Déziel : complot et possession d'une arme prohibée

Les quatre hommes avaient été arrêtés mardi dans les régions par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ).

L’opération policière a aussi donné lieu à six perquisitions, soit quatre dans des résidences de Saint-Pie, Verchères, Montréal et Repentigny, et deux dans des véhicules.

Les policiers ont saisi plus de 18,5 kg de cannabis en vrac, plus de 300 plants de cannabis, plus de 165 000 $, trois armes longues, une arme de poing, une quarantaine de comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine et des téléphones cellulaires.

Une série d’incendies criminels survenus en octobre 2016 et en juillet 2017 a été à l’origine de cette enquête. Une ferme porcine avait entre autres été incendiée à Saint-Louis, en Montérégie.