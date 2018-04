À quoi ressemblera la bibliothèque de demain ?

Le réseau des 45 bibliothèques publiques de la Ville de Montréal se modernise. On y retrouve de plus en plus d'espaces consacrés à des activités spécifiques comme des Fab-Lab, des laboratoires de fabrication numérique. Bientôt, on y verra même des Food-Lab, des laboratoires culinaires.

Un texte de René Saint-Louis, journaliste à l'émission Le 15-18

La Bibliothèque Benny dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame­­­­­­­-de-Grâce, est à l'image de la bibliothèque de demain. En plus d'être neuve, l'institution inaugurée en 2016 à la suite d'un concours d'architecture, est aussi belle.

Et on y retrouve le Benny-Fab, un laboratoire de fabrication numérique qui dispose de trois imprimantes 3D. Le directeur des bibliothèques de Montréal, Ivan Filion, rappelle qu'il s'agissait du tout premier laboratoire numérique situé dans une bibliothèque au Québec. Un deuxième laboratoire a depuis ouvert ses portes. Il est situé dans la Bibliothèque Interculturelle, elle aussi dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Dans les autres arrondissements, deux laboratoires mobiles font la tournée du réseau des bibliothèques.

La consultante en bibliothéconomie, Léa-Kim Châteauneuf, estime que ce type d'installations répond à un besoin de littératie numérique.

Ce sont des outils d'approche de la connaissance, mais également de la culture. Et l'imprimante 3D devient un outil d'apprentissage pour s'initier entre autres aux nouvelles technologies qui sont de plus en plus sont présentes dans nos vies. Léa-Kim Châteauneuf, consultante en bibliothéconomie

À quand des Food-Lab ?

Dans un avenir rapproché, la Ville envisage même d'installer un ou deux laboratoires culinaires dans des bibliothèques publiques.

Ivan Filion attend de voir le résultat des appels à projets qui concernent les nouveaux équipements et les nouveaux espaces dans les bibliothèques pour en dire davantage. Ces résultats sont attendus en juin pour un déploiement fin 2018, début 2019, précise-t-il.

Les chiffres sur la fréquentation des bibliothèques de la Ville sont assez encourageants. Depuis quatre ans, la fréquentation a connu une hausse de 25 %. Sur la même période, les prêts n'ont augmenté que de 5 % alors que la participation à des activités a augmenté de 35 %.