Accès gratuit au métro, aux autobus et aux bixis durant le week-end de la FE

Le maire de Montréal, Denis Coderre, annonce que l'accès au métro, au service d'autobus et aux bixis sera entièrement gratuit à Montréal durant tout le week-end du Grand Prix de Formule E.

S'exprimant devant les médias mercredi matin dans l'ancien stationnement de la rue Papineau de la tour de radio-Canada, où les écuries de Formule E ont établi leurs quatiers pour le Grand Prix de Formule E, Denis Coderre a annoncé que dans un effort pour encourager les transports collectifs en cette fin de semaine où les énergies propres seront à l'honneur, les autobus, le métro et les bixi seront gratuits pour les usagers samedi et dimanche.

Pour samedi et dimanche, tant pour l’autobus que le métro ce sera gratuit. Étant donné qu’il y a plein de festivals et la Formule E également, on veut encourager le transport collectif. Pour le bixi c’est la même chose à partir de 6h du matin, samedi. Denis Coderre, maire de Montréal

En ce qui concerne les bixis, qui sont déjà gratuits le dimanche, le maire a expliqué qu'ils le seront aussi samedi et ce, à partir de 6h du matin.

Visiblement enthousiaste à l'idée d'accueillir cet événement prestigieux à Montréal, Denis Coderre a expliqué que l'événement sera suivi par plus de 20 millions de personnes dans le monde.

« Il va y avoir moins de décibels, mais plus d'adrénaline », a promis le maire de Montréal, présidant un grand succès pour cette première course de voitures électriques à Montréal qui sera par ailleurs une course de championnat, souligne la maire.

Aujourd’hui il faut envoyer ce message de fierté. Il faut dire à quel point Montréal fait partie des grands. Denis Coerre, maire de Montréal

Plusieurs événements et attractions complèteront les courses de Formule E sur le circuit urbain de Montréal.

Les spectateurs et visiteurs pourront en effet assister à des courses de voiutres sans pilote dans le cadre du circuit Robot Race. Des jeux de course automobile virtuels et une introduction au monde de l'intelligence artificielle seront aussi proposé aux visiteurs qui pourront également essayer différents véhicules électriques sur le site dont des voitures, vélos trotinettes etc.