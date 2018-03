Alerte Amber : la police recherche un garçon de 10 ans à Montréal

La police a décidé de déclencher une alerte Amber afin de retrouver le jeune Ariel Jeffrey Kouakou, 10 ans, qui a mystérieusement disparu lundi midi dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le nord de Montréal, alors qu'il se rendait chez un ami.

Même si elle n’a aucun indice lui faisant penser que l’enfant a été enlevé, raison pour laquelle une alerte Amber est généralement déclarée, la police dit considérer l’enfant en danger, notamment en raison de la froide température, et veut tenter ainsi d’amasser le plus d’informations possible du public.

Pour mieux diriger les opérations de recherche, un poste de commandement a été installé près du poste de quartier 10, à l'intersection du boulevard O'Brien et de la rue Dudemaine, le poste de police du secteur où habite le garçon.

Ariel Jeffrey Kouakou mesure 1,40 m (4'7") et pèse environ 40 kilogrammes (88 livres). Il a les yeux et les cheveux noirs et s’exprime en français.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau à capuchon noir, un pantalon gris et des souliers jaunes.

Le jeune garçon, qui n’a aucun problème connu de santé, a quitté son domicile à pied vers 12 h 30 lundi pour se rendre chez un ami habitant près de chez lui. Son ami ne se trouvait pas à la maison puisqu'il était au service de garde de l'école, ouvert en raison d'une journée pédagogique. Ariel Jeffrey Kouakou n’est toutefois jamais rentré chez lui.

Les policiers patrouillent en grand nombre autour de son école primaire, l'école François-de-Laval, ainsi que près des lieux qu'il fréquentait : le parc de Mésy, le parc Marcelin-Wilson et les Galeries Normandie, toujours dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Une femme aurait vu et parlé au garçon au Parc des Bateliers, selon la police qui veut lui parler.

Comme l’alerte amber est déclenchée partout au Québec, de la surveillance sera également exercée partout dans la province, notamment dans les aéroports, les gares et les gares routières.

Toute personne ayant des informations peut appeler Info-Crime au 514 393-1133 ou le 911.

Plusieurs pistes à vérifier

Selon Guy Ryan, inspecteur à la retraite du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en raison du déclenchement de l’alerte Amber, l’enquête sera maintenant prise en charge par la division des crimes majeurs du SPVM, qui devrait rencontrer tous ses proches, sa famille, ses amis et son professeur, pour recueillir un maximum d’informations.

Les policiers devraient aussi examiner son ordinateur. « Ils vont saisir les appareils et faire des analyses approfondies avec des experts en informatique pour voir s’il y aurait un lien avec un adulte qui serait entré en contact avec lui, qui l’aurait fait se déplacer, que le jeune aurait dit à ses parents qu’il s’en allait chez un ami et qu’il aurait pris une autre direction », explique-t-il.

Jusqu’à maintenant, 11 alertes amber avaient été déclenchées au Québec. Les policiers ont retrouvé tous les enfants disparus.