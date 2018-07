Angelique Kerber de retour en finale à Wimbledon

L'Allemande Angelique Kerber (no 11) s'est aisément imposée en deux manches de 6-3 et 6-3 devant la Lettone Jelena Ostapenko (no 12), jeudi, en demi-finale.

Finaliste malheureuse en 2016, Kerber aura donc une seconde chance, samedi, de mettre la main sur le célèbre plateau doré emblématique du titre de championne sur le gazon anglais.

Durant les 67 minutes qu'a duré la rencontre, Kerber a contrôlé le jeu à volonté pour interrompre le parcours d'Ostapenko, championne à Roland-Garros en 2017.

Avec un taux de 78% de premières balles en jeu, elle a forcé sa rivale à la faute, comme en témoigne ses 35 fautes directes contre seulement sept pour Kerber.

C'est d'ailleurs sur une double-faute d'Ostapenko que l'Allemande a enlevé la première manche avec ce qui constituait son deuxième bris de service de la rencontre.

En fait, à partir de l'égalité 3-3 dans la manche initiale, Kerber a enchaîné les six jeux suivants pour s'installer aux commandes.

Avant ce duel, Ostapenko avait remporté ses 10 manches précédentes. Face aux attaques puissantes et précises de Kerber, la Lettone semblait sans réponse. Elle n'a d'ailleurs inscrit que 23 points en situation de retour de service.

En finale, Kerber affrontera l'Américaine Serena Williams (no 25) ou sa compatriote germanique Julia Görges (no 13).

Williams, déjà septuple championne, est en quête d'une dixième présence en finale.