Anthony Calvillo nommé entraîneur des quarts des Argonauts de Toronto

Anthony Calvillo a été nommé lundi entraîneur des quarts des Argonauts de Toronto, poste qu'il occupait depuis 2016 avec les Alouettes de Montréal. Il retrouvera dans la Ville Reine plusieurs anciens Alouettes, comme Marc Trestman et Jim Popp.

Calvillo, quart le plus prolifique de l’histoire de la Ligue canadienne de football, a disputé sa dernière saison avec les Alouettes en 2013 et a ensuite fait ses classes comme entraîneur dans l’organisation.

Avant de superviser le travail des quarts, il a été entraîneur des receveurs (2015) et coordonnateur offensif (en 2015 et en 2016).

L’ancien quart de 45 ans quitte une équipe en reconstruction, exclue des éliminatoires pour une troisième année de suite en 2017 avec une fiche moribonde de 3 victoires et 15 défaites, pour se joindre à une organisation qui aspire encore aux grands honneurs après avoir gagné la Coupe Grey l’an dernier.

Et Calvillo trouvera à Toronto plusieurs visages familiers. Il travaillera avec l’entraîneur-chef Marc Trestman et le directeur général Jim Popp, avec qui il a gagné ses deux dernières Coupes Grey, en 2009 et 2010, avec les Alouettes.

Il connaît aussi très bien le receveur S.J. Green, une de ses anciennes cibles de choix, qui offre maintenant ses mains à Ricky Ray.