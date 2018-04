Après l'abandon d'Andreescu, Eugenie Bouchard crée l'égalité à la Fed Cup

La journée avait pourtant bien mal commencé pour le Canada dans son affrontement contre l'Ukraine samedi à Montréal. Après l'abandon de Bianca Andreescu en raison d'une blessure, elle-même remplaçante de dernière minute de Françoise Abanda, Eugenie Bouchard s'est toutefois imposée dans le deuxième duel de la journée.

La Canadienne a battu l'Ukrainienne 6-2 et 7-5 dans le deuxième match de simple du jour de la rencontre de barrage du groupe mondial II de la Fed Cup

De retour au sein de l'équipe canadienne après une absence de trois ans, Bouchard, classée au 117e rang de la WTA, a fait tomber la 78e raquette mondiale et a semblé reprendre confiance durant le duel.

« C'était un de mes bons matchs de l'année. J'essayais de rester concentrée avec le bruit des fans. J'essayais de rester calme, concentrée et de jouer agressivement », a déclaré la Québécoise après le match.

Après quatre jeux âprement disputés de part et d'autre, la joueuse vedette de Westmount a pris les choses en main et a remporté les quatre jeux suivants pour s'emparer de la première manche.

Bondarenko est revenue en force lors de la deuxième manche, se forgeant une avance de 3-1.

Ne s'en laissant pas imposer, Bouchard a elle aussi brisé son adversaire pour réduire l'écart 3-2. Elle a par la suite remporté son jeu au service et une double faute de Bondarenko lui a redonné l'avance 4-3.

Les deux athlètes se sont échangé les jeux suivants, mais Bouchard a finalement eu le dernier mot, au 12e jeu.

Bouchard s'est toutefois blessée à la main gauche en première manche quand elle a tenté de freiner sa course en bordure du terrain.

« Tout le reste du match ça faisait très mal lors des revers. J'ai mis de la glace, mais ça fait mal », a indiqué celle qui devra revoir le médecin avant son affrontement contre Lesia Tsurenko, prévu dimanche, lors de la deuxième journée de compétition.

En remplacement d'Abanda, Andreescu abandonne

Plus tôt, l'entraîneur Sylvain Bruneau avait procédé à un changement de dernière minute. Bianca Andreescu a pris la place de Françoise Abanda, mais a été forcée de se retirer en troisième manche.

Lesia Tsurenko était aux commandes 4-6, 6-3 et 4-0 contre Andreescu avant que cette dernière ne s'affaisse au sol, en pleurs et torturée par des douleurs à la jambe gauche causées par des crampes.

L'Ontarienne a quitté le court en fauteuil roulant après avoir obtenu des traitements de l'équipe médicale. Elle avait fait appel à la physiothérapeute afin de recevoir des traitements entre le deuxième et le troisième acte.

Andreescu a tenté tant bien que mal de survivre à cette longue bataille, mais a dû abdiquer après 2 h 1 min de jeu au stade IGA. Elle a semblé à bout de ressources à mi-chemin de la deuxième manche et a perdu les neuf derniers jeux.

Quelques instants avant cette confrontation initiale qui met aux prises le Canada et l'Ukraine, le capitaine de la formation unifoliée n'a eu d'autre choix que d'effectuer une substitution à la suite d'une chute d'Abanda, victime d'une contusion périorbitaire.

« Françoise Abanda a dû être remplacée par Bianca Andreescu en raison d’une chute survenue juste avant le premier match de la Fed Cup. Elle a été évaluée par le médecin et est affectée par une contusion périorbitaire. Elle sera réévaluée demain avant le début des matchs », a écrit Tennis Canada sur Twitter.

Sylvain Bruneau a donné plus de détails sur les circonstances de la blessure d'Abanda après le match de Bouchard.

« Françoise faisait son activation, son échauffement, juste avant son match sur le terrain 4. Elle a eu une chute dans un exercice d’échauffement, une vilaine chute [elle s'est cogné la tête]. On était très près du match. On n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir, elle était très mal en point, pas en point pour jouer le match », a expliqué l'entraîneur canadien.

« L'équipe médicale s'occupe de Bianca et de Françoise. Ce sont des blessures différentes. On va se réunir plus tard en soirée pour faire le point sur leur état et on va s'ajuster », a-t-il poursuivi.

L'Ontarienne, classée 197e raquette mondiale à 17 ans, devait jouer le match de double de dimanche en compagnie de Gabriela Dabrowski.