Après la pause internationale, Taïder veut éviter la controverse

Saphir Taïder est à Seattle avec l'Impact au retour d'une trêve internationale éprouvante avec l'Algérie qui a suscité la controverse, et il est déterminé à tourner la page sur celle-ci.

La preuve : Taïder a émis le souhait, par l’intermédiaire d’un avis qu’a transmis le responsable des communications du club aux journalistes présents à Seattle, de ne pas aborder le sujet au cours de la mêlée de presse qui suivrait.

Rappelons que, de Montréal, Taïder s’était rendu à Alger pour un match amical de son équipe nationale contre la Tanzanie, le jeudi 22 mars dernier. Le sélectionneur, Rabah Madjer, ne l’a pas fait jouer.

Taïder n’a pas non plus foulé le terrain cinq jours plus tard, lors du second match de cette trêve à Graz, en Autriche, contre l’Iran. Selon des médias algériens, Taïder aurait alors réagi à ce deuxième affront en demandant à Madjer de ne plus le convoquer en équipe nationale.

Le moment de la mêlée de presse arrivé, le numéro 8 de l’Impact a tout juste commenté cette odyssée qui, selon ses calculs, lui a fait passer 21 heures dans un avion, ce qui l’a mené dans 5 pays sur 3 continents en 3 jours.

« J’ai beaucoup voyagé. Algérie, Autriche… j’ai visité, on va dire, a reconnu Taïder, vendredi, à un peu plus de 24 heures du match de l’Impact contre les Sounders au CenturyLink Field. Mais on est bien arrivé, et j’ai pu me reposer cette nuit et me concentrer sur le match de demain. »

On n’a pas l’habitude, même en Europe, de faire des trajets aussi longs [que Montréal-Seattle]. Mais ce n’est pas forcément une excuse. Nous avons deux jours pour nous reposer. Nous serons prêts demain, et nous ferons tout pour prendre des points. Saphir Taïder

Malgré les allées et venues, il n’était pas question pour Taïder de rater ce quatrième match de la saison de l’Impact (1-2-0) sur le terrain des Sounders (0-2-0), finalistes de la dernière Coupe MLS, mais auteurs d'un pénible début de campagne.

« Je suis un compétiteur, a souligné Taïder. J’ai envie de jouer tous les matchs, peu importe l’importance du match ou le chemin effectué. Nous n’avons pas à nous plaindre : nous sommes mis dans de très bonnes conditions. Tout le monde est derrière nous. À nous de rendre la monnaie de la pièce sur le terrain. »

(Avec les informations d'Antoine Deshaies)