Avis de faire bouillir l’eau dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve annonce un avis de faire bouillir l'eau après un bris de conduite.

L’avis est d'une durée indéterminée, précise l’arrondissement.

Il concerne le quadrilatère situé au nord de la rue Sherbrooke, à partir de l'est de la rue Joseph-A.-Rodier jusqu'à Montréal-Est et jusqu'aux limites de l'arrondissement d'Anjou.

L'approvisionnement en eau sera interrompu ou limité par une baisse de pression entre le boulevard Yves-Prévost et la rue Sherbrooke Est et entre les rues De Contrecœur et Honoré-Beaugrand, précisent les services municipaux.