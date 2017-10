Blessé, le légendaire Uchimura perdra sa couronne aux mondiaux

Blessé, le légendaire Japonais Kohei Uchimura a dû abandonner la défense de son titre au concours indivisuel multiple, lundi au Stade olympique de Montréal, lors des qualifications des Championnats du monde.

Uchimura s'est blessé à la cheville gauche en atterrissant à la table de saut. Il s'agissait de la deuxième des six épreves que les membres du troisième groupe de qualifications de la journée devaient traverser.

Le Japonais a bien tenté de continuer, mais après une performance respectable aux barres parallèles qu'il a complétées par une sortie sur une seule jambe, il a jeté l'éponge.

Uchimura laissait ainsi le champ libre au couronnement d'un nouveau monarque de la spécialité sur laquelle il a régné sans partage depuis 2009.

Il en a été roi lors des six derniers mondiaux et a récolté l'or aux Jeux de Londres et de Rio.

C'est le Cubain Manrique Larduet qui est le meneur provisoire de ce concours multiple. Il reste encore un dernier groupe qui défilera demain matin. La finale aura lieu jeudi et regroupera les 24 premiers qualifiés.

Un seul Canadien pourrait y prendre part. Le Britanno-Colombien de 22 ans Zachary Clay occupe actuellement le 16e rang.

Les autres représentants du pays ont tous terminé au-delà du 24e rang et sont donc éliminés.

Clay, René Cournoyer, Scott Morgan, Jackson Payne, Kevin Lytwyn et Thierry Pellerin, ne se sont pas qualifiés pour les finales individuelles par engin, puisqu'aucun d'eux n'est dans le top 8 provisoire, le seuil minimal, des six classements concernés.