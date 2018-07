Bouchons en vue sur Turcot, Champlain, Mercier et Victoria ce week-end

Automobilistes et camionneurs ne pourront pas utiliser le pont Victoria pour venir à Montréal samedi et dimanche. Ils devront aussi être patients s'ils souhaitent emprunter l'échangeur Turcot, le pont Champlain et le pont Mercier, car même si les vacances de la construction seront officiellement commencées, les ouvriers des chantiers routiers n'y seront pas assujettis. Survol des principales entraves.

Pont Victoria

L'ouvrage fera l'objet de divers travaux qui nécessiteront la fermeture complète du pont en direction de Montréal, entre samedi 7 h et lundi 5 h. Les automobilistes pourront toutefois circuler sans problème vers la Rive-Sud.

Échangeur Turcot

Sans surprise, la situation sera un peu plus compliquée dans le secteur Turcot.

Encore une fois, l'autoroute Décarie nord sera fermée à partir de la sortie 63 de l'autoroute 20 ouest et en provenance du boulevard De La Vérendrye jusqu'à la hauteur du boulevard Édouard-Montpetit, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Il sera également interdit aux automobilistes provenant de la route 136 (A-720) ouest et de l'autoroute 20 est de sortir à la hauteur de l'A-15, puisque les deux bretelles en questions seront fermées.

Les automobilistes circulant sur l'A-15 sud ne seront pas en reste, car la bretelle d'accès menant vers l'autoroute 20 ouest sera une fois de plus interdite au trafic routier durant la même période; celle menant de l'A-15 sud à la route 136 (A-720) demeurera cependant ouverte, la fermeture prévue ayant été annulée.

Le ministère des Transports (MTQ) rappelle que certaines de ces entraves s'inscrivent dans les fermetures de longue durée mises en place le 9 juillet sur l'A-15 nord et que ces fermetures seront maintenues jusqu'à l'automne.

Quant à ceux qui souhaiteraient se rabattre sur le réseau local, ils se buteront à des fermetures dans le secteur du chemin de la Côte-Saint-Luc (boulevard Décarie nord).

Le MTQ souligne par ailleurs que la rue Notre-Dame ouest fera l'objet d'une fermeture complète entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul de vendredi 22 h à lundi 5 h. Seule la circulation locale sera permise sur le tronçon situé à l'est de l'autoroute 20.

Pont Champlain

D'autres travaux sont aussi prévus dans le secteur du pont Champlain, sur la Rive-Sud.

La route 132, qui passe sous le pont, entre Brossard et Saint-Lambert, sera toutefois interdite à la circulation de vendredi 22 h à lundi 5 h.

En direction est, la route sera fermée entre la sortie 63 et l'entrée suivante, tandis qu'en direction ouest, elle sera fermée à partir de la sortie 75 jusqu'à l'entrée suivante.

Les automobilistes devraient toutefois pouvoir faire un léger détour par le boulevard Marie-Victorin.

Pont Honoré-Mercier

Ces chantiers s'ajoutent à celui du pont Mercier, qui provoque bien des maux de tête aux automobilistes du sud-ouest de Montréal et de la région de Châteauguay.

Des travaux d'entretien, qui devraient normalement se terminer le 20 août, font en sorte qu'une seule voie est ouverte dans chaque direction.

Des mesures d'atténuation ont été mises en place dans les dernières semaines pour tenter de réduire les bouchons de circulation qui refont leur apparition chaque jour, mais jusqu'ici, elles n'ont eu que peu d'effets.

Pont Jacques-Cartier

Notons également que le pont Jacques-Cartier sera fermé dans les deux directions samedi soir, de 20 h 30 à 23 h 30, en raison des Feux Loto-Québec. Le trottoir et la piste cyclable seront quant à eux fermés dès 19 h.

Autoroute Bonaventure

Une bonne nouvelle : aucun ouvrier ne s'activera en fin de semaine sur l'autoroute Bonaventure.

Le boulevard Robert-Bourassa en direction sud sera toutefois fermé entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest de vendredi 22 h à lundi 5 h pour permettre à la Ville de Montréal de réaliser certains travaux.

Le MTQ « recommande aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible », écrit-il dans un communiqué transmis mardi dernier en vue de la fin de semaine.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, certains travaux pourraient toutefois être reportés, précise-t-il.

Cet avertissement du MTQ vaut aussi pour les travaux de reconstruction et de réparation des ponts d'étagement de l'autoroute 13 au-dessus de l'autoroute 40 et du chemin Saint-François, qui auront lieu la semaine prochaine.

Le ministère, qui a déjà fermé l'une des trois voies sur la voie de desserte de l'autoroute 40, à la hauteur de l'A-13, fermera l'une des deux voies restantes, du dimanche 22 juillet 23 h 59 au vendredi 27 juillet 5 h.

L'une des trois voies de l'autoroute 13 sud, à la hauteur du chemin Saint-François, sera également fermée mardi et mercredi, de 9 h 30 à 15 h.

Cette entrave pourrait créer de la congestion, admet le MTQ.