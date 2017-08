Bras de fer à prévoir à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville

Un important bras de fer est à prévoir dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville aux élections municipales prévues en novembre. Équipe Coderre a annoncé mercredi que Harout Chitilian avait été choisi pour affronter la candidate de Projet Montréal, Émilie Thuillier.

Harout Chitilian a fait son entrée en politique en 2009 sous la bannière d’Union Montréal, avant de devenir candidat indépendant et de finalement faire le saut avec l’Équipe Coderre en 2013.

Aujourd’hui vice-président du comité exécutif, il a aussi présidé le conseil municipal durant trois ans.

C’est le maire Denis Coderre lui-même qui a fait l’annonce de la candidature de Harout Chitilian à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville.

Il souligne qu’il s’agit d’un « Montréalais d’origine arménienne du Liban qui fait un travail extraordinaire, qui est notre vice-président du comité exécutif et que je tiens à féliciter ».

Ingénieur de formation, Harout Chitilian est responsable des technologies de l’information et de Montréal Ville intelligente et numérique, un projet de 23 millions de dollars qui vise à faciliter l'accès aux informations et aux services par les nouvelles technologies.

Mon cheminement comme ingénieur, mais surtout ma capacité à m’attaquer à des enjeux complexes et de grande envergure m’a servi à travers les huit dernières années et j’espère avoir la confiance de la population pour continuer à les servir. Harout Chitilian, candidat d'Équipe Coderre

Le candidat d’Équipe Coderre devra rivaliser avec une autre grosse pointure de la scène municipale : Émilie Thuiller, une des premières femmes élues avec Projet Montréal en 2009.

Elle préside la Commission sur l’examen des contrats à l’Hôtel de Ville et termine son deuxième mandat à titre de conseillère dans le district Ahuntsic-Cartierville, en plus d’être la porte-parole de l’opposition officielle pour l’Aéroport de Montréal et le 375e anniversaire de la ville.

En 2015, elle a aussi agi à titre de leader de l’opposition officielle.

La candidate de Projet Montréal se dit très bien implantée dans l’arrondissement et très à l’écoute.

Les élus de M. Coderre sont tenus de suivre les décisions de M. Coderre. Il ne gouverne pas en fonction des besoins des quartiers, il gouverne en fonction de ses intérêts. On l’a vu avec la Formule E, les résidents, c’était la dernière de ses préoccupations Émilie Thuiller, candidate de Projet Montréal

Pierre Gagné, d’Équipe Coderre, est l'actuel maire de l'arrondissement. Il se retirera bientôt de la politique. À 82 ans, il est le doyen du conseil municipal.

Les élections municipales au Québec auront lieu le 5 novembre prochain.

Avec les informations de Benoit Capdelaine