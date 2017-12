Brayden Schenn met fin à la série victorieuse du Canadien

Brayden Schenn a réalisé le troisième tour du chapeau de sa carrière mardi, au Centre Bell. L'attaquant des Blues de St. Louis (18-8-2) a été la grande vedette d'une difficile victoire de 4-3 contre le Canadien de Montréal (13-13-3).

Enlisés dans leur première période creuse de la saison, les hommes de Mike Yeo ont mis un terme à une série de trois revers et ont signé une deuxième victoire à leurs six derniers matchs.

Au passage, ils ont interrompu la séquence de cinq gains du Canadien et du gardien Carey Price, qui n'avait pas subi la défaite depuis son retour au jeu le 25 novembre.

Schenn a marqué un but par période, ses 11e, 12e et 13e de la campagne, incluant le filet victorieux à mi-chemin du troisième vingt lorsque sa tentative de passe devant a dévié sur l'un des patins de David Schlemko.

Nous avons livré une bonne performance collective. Nous avions bien joué au Minnesota lors de notre dernier match, mais nous n'avions pas obtenu le résultat souhaité. Ça s'est fait sentir ce soir et nous avons obtenu deux points dans un édifice où il est difficile de jouer. Brayden Schenn, attaquant des Blues de St. Louis

Scottie Upshall, tôt au deuxième engagement, a réussi l'autre but des Blues qui ont obtenu 29 tirs contre Price, auteur d'une solide performance dans la défaite. Jaden Schwartz a ajouté deux mentions d'aide.

« Ils sont imposants, ils sont forts, ils ont du talent, mais je pense que nous sommes plus rapides et nous travaillons avec ardeur, a commenté Andrew Shaw. Nous étions là, et le match s'est terminé tout juste hors de notre portée. Nous allons apprendre de cette rencontre et nous préparer pour notre prochain rendez-vous. »

La riposte du Canadien est venue de deux défenseurs, Shea Weber, deux fois, et Jordie Benn. Le Tricolore a dirigé 25 rondelles sur la cage du gardien Jake Allen.

Le Tricolore déterminé

À défaut d'avoir été étincelant comme samedi face aux Red Wings de Détroit, le Canadien a eu le mérite de se battre pour revenir dans le match après avoir été victime de deux buts en seulement sept secondes au début de la deuxième période.

Weber a sonné le réveil du CH et de ses partisans en marquant son premier but de la rencontre avec un peu moins de trois minutes à écouler au deuxième acte, ce qui réduisait l'avance des Blues à 3-2.

Il a ramené les deux formations à la case de départ avec son 6e de la saison en troisième période.

Dans les deux cas, Weber a déjoué Allen à l'aide de tirs de la ligne bleue immédiatement après qu'Andrew Shaw eut remporté une mise en jeu à la gauche du portier des Blues.

Quant à Benn, son but en première période était son quatrième de la campagne, un sommet personnel dans sa carrière. Il s'agissait de sa deuxième réussite en deux de matchs, ce qu'il n'avait jamais réalisé dans la LNH avant mardi.

Mais un but bizarre et malchanceux est venu gâcher la remontée du Tricolore.

On a marqué 16 buts lors des 2 matchs précédents et on en a obtenu 3 ce soir contre une très bonne équipe. Peu importe d'où ça vient, ça ne veut pas dire qu'on est déçus. Ce que je retiens, c'est qu'on est revenus pour faire 3-3 contre l'une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Le Canadien sera de retour au Centre Bell jeudi soir pour y affronter les Flames de Calgary.