Budget Plante : « On peut l'aider à tenir sa promesse », dit l'opposition

Ensemble Montréal, qui forme l'Opposition officielle à l'Hôtel de Ville, va déposer trois amendements au budget 2018 de l'administration Plante-Dorais, dont l'un suggère de réduire la hausse de taxes au niveau de l'inflation, comme l'a promis la mairesse en campagne électorale.

Un texte de Jérôme Labbé

Ce geste représente « la dernière façon de s’opposer au budget », a déclaré ce matin le porte-parole du parti en matière de Finances, Alan DeSousa, lors d'une conférence de presse tenue en compagnie de son chef par intérim, Lionel Perez.

Le second amendement de l'opposition demande à l'administration de consacrer 10 millions de dollars à un programme d'aide aux entreprises touchées par les chantiers, comme celui de la rue Sainte-Catherine Ouest. Ce montant serait puisé à même les 32 millions prévus au budget pour les dépenses contingentes.

Enfin, un troisième amendement vise à créer un bureau indépendant du budget, une proposition déjà rejetée par l'administration.

Mais c'est surtout la hausse des taxes résidentielles de 3,3 % qui agace l'opposition. Le parti Ensemble Montréal explique qu'il ne pourra pas l'appuyer, ayant lui-même fait campagne en promettant que les taxes n'augmenteraient pas au-delà de l'inflation.

Si cette hausse est adoptée telle quelle, « ça va les suivre pour le restant de leur mandat », prédit M. DeSousa.

Plus tôt ce matin, la Commission sur les finances et l'administration a recommandé l'adoption du budget 2018 de la Ville de Montréal – le premier de l'ère Plante-Dorais. Quatre des douze membres, issus des villes liées et de l'opposition, ont toutefois voté contre.

Le maire de Beaconsfield, George Bourelle, la mairesse de Westmount, Christina Smith, de même que deux élus d'Ensemble Montréal, Alan DeSousa et le conseiller Richard Guay, ont voté contre la première des 30 recommandations de la Commission : celle sur l'adoption du budget.

Les 29 autres recommandations ont cependant été approuvées à l'unanimité.

Le rapport de la Commission doit maintenant être soumis au comité exécutif de la Ville de Montréal, qui aura six mois pour l'adopter.

Le premier budget de Projet Montréal devrait par ailleurs faire l'objet de nombreuses questions cet après-midi, alors que se tiendra la première rencontre ordinaire du conseil municipal de 2018.

Avec la collaboration de Julie Marceau