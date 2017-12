Canucks et Canadien, deux équipes en difficulté, s'affrontent à Vancouver

Le Canadien de Montréal (14-15-4) affrontera mardi soir les Canucks de Vancouver (15-15-4) au Rogers Arena dans un duel qui met aux prises deux équipes qui connaissent un mois de décembre difficile. Chaque équipe devra composer avec l'absence d'un joueur important : le défenseur Shea Weber, chez les visiteurs, et l'attaquant Brock Boeser, du côté des locaux, sont tous deux blessés au pied.

Boeser est le meilleur pointeur (30) et buteur (17) de la LNH parmi les recrues du circuit. Pour sa part, Weber est le patineur le plus utilisé par Claude Julien, avec une moyenne de 25 min 21 s passées sur la patinoire par rencontre.

Le CH a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Sa seule victoire au cours de cette séquence, jeudi dernier, est survenue en prolongation contre les Devils du New Jersey, et a été suivie par une défaite de 3-0 contre les Sénateurs d'Ottawa à l'occasion d'un match présenté à l'extérieur, samedi.

Malgré ses déboires habituels lors de voyages dans l'Ouest canadien et sur la côte pacifique, le Tricolore a récemment connu du succès à Vancouver. Il a gagné quatre de ses six derniers matchs en Colombie-Britannique.

À la suite d'un début de saison au-delà des attentes, les Canucks sont retombés sur Terre. Ils ont notamment perdu 7-1 contre les Predators, il y a six jours, et 6-1 contre les Flames, dimanche.

Ils devront en plus se passer de Boeser, un choix de première ronde en 2015 qui commence à rapporter et l'une des belles histoires de leur saison jusqu'à présent. Heureusement pour eux et pour leur jeune vedette, les Canucks ont eu la confirmation que le tir qui l'a atteint dimanche ne lui avait pas fracturé le pied.

Ces deux équipes ont désespérément besoin de se mettre à gagner. Selon Hockey Reference, le Canadien n'a plus que 14,5 % de chances de participer aux séries éliminatoires, et les Canucks, 14 %.

Le Tricolore voyagera ensuite à Calgary, vendredi, et à Edmonton, samedi, deux villes où son dossier dans les dernières saisons est peu reluisant. Il reviendra sur la côte est pour des duels contre les Hurricanes, le Lightning et les Panthers.