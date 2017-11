Carey Price, le bouc émissaire contre les Kings

On savait les amateurs excédés par les déboires du Canadien de Montréal. Marc Bergevin a bien tenté de calmer le jeu en rencontrant les médias mercredi, mais seule la victoire apaise la colère d'une foule partisane.

Un texte d’Alexandre Gascon

Dans la défaite, ce sont des coupables qu’on trouve.

À au moins trois reprises en troisième période quand le match était hors de portée, après un arrêt de routine de Carey Price, quelques centaines de partisans lui ont lancé des applaudissements sarcastiques.

Pas de réaction malencontreuse de Price, pas de geste de dérision, rien de fâcheux. L'agacement du gardien dans le vestiaire, par contre, était palpable.

« Oui, je les ai entendus, je n’ai rien à dire là-dessus », a d’abord laissé tomber Price, visiblement affecté par le geste, avant d’enchaîner.

« Ce n’est pas la première fois que ça arrive. C’est arrivé avant, et ça va arriver encore. »

C’est arrivé il y a plus de huit ans, lors du premier tour des séries éliminatoires contre les Bruins de Boston. Ce jour-là, le portier du CH avait levé les bras au ciel en signe de dérision, imitant du même coup un illustre gardien qui avait claqué la porte du vestiaire quelques jours plus tard.

Jeudi, on était bien loin de ce mélodrame, mais n’empêche, cette sombre tache sur la feuille de route du Tricolore ne veut visiblement pas s’effacer.

Même Charles Hudon, âgé d’un an et demi à peine quand Patrick Roy a été échangé, l’a évoquée.

« Être Québécois, venir d’ici, entendre ça, c’est difficile », s’est exclamé Hudon, l’un des rares joueurs présents dans le vestiaire en compagnie de Price, Max Pacioretty, Brandon Davidson et Jeff Petry.

« On a une passe difficile, mais les partisans, quand ils sont en arrière de nous autres, ça nous fait encore plus de momentum, encore plus d’énergie. Entendre ça aujourd’hui, surtout quand Carey touchait la rondelle… l’affaire de Patrick Roy, quand il était avec le Canadien... C’était juste difficile d’entendre ça personnellement », a-t-il poursuivi en toute franchise.

C’est quasiment un manque de respect envers Price. Depuis qu’il est arrivé dans l’organisation, il n’y a rien qu’on peut lui reprocher. Je ne pense pas qu’aujourd’hui, c’était la chose à faire. On est tous en arrière de lui, on sait qu’il est capable de tout faire. On est tous dans le même bateau. Carey est un leader pour nous autres. Je trouve que c’est difficile à digérer ce qu’on a entendu aujourd’hui. Charles Hudon

Pour sa part, Claude Julien a nuancé l’épisode.

« Ils ont le droit de faire ce qu’ils veulent. C’est leur droit. Ils ont acheté des billets. En même temps, on sait que plusieurs des partisans vont quand même nous encourager. Quand tu passes des moments difficiles, il faut s’y attendre. Ce n’est pas seulement à Montréal que ça se passe ces choses-là, ça se passe partout. »

Les statistiques de Price ne sont pas reluisantes : un dossier de 2-6-1 en neuf départs, une moyenne de buts accordés de 3,60, un catastrophique taux d’efficacité de ,887. À cinq reprises, il a donné quatre buts ou plus dans un match.

Jusqu’à cette saison, le gardien a bien souvent corrigé les lacunes défensives de ses coéquipiers avec un vol par-ci, une acrobatie par-là. Il ne le fait plus. Des quatre buts marqués par les Kings, deux ont été déviés devant lui et deux autres sont venus de tir à bout portant, près de l’enclave. À une certaine époque, il aurait peut-être repoussé une ou deux de ces menaces… mais le résultat aurait été le même.

Carey Price est faillible depuis le début de l’année et c’est cette soudaine humanité que certains amateurs ne semblent pas lui pardonner.

Un scénario qui se répète

Le Canadien a dominé ses rivaux pendant une période avant de revivre un scénario qu’il connaît par cœur.

Les Kings ont marqué deux fois en 11 secondes dans la dernière minute de l’engagement et le Tricolore en a eu le souffle coupé.

Au total, le CH a tiré 40 fois sur Jonathan Quick et conserve toujours la tête du plus grand nombre de tirs par match en moyenne dans la LNH, soit 38,4. Le problème, c’est qu’il est aussi au sommet pour ce qui est du plus bas pourcentage de réussite sur les lancers : 4,42 %.

Ça fait longtemps que je n’ai pas vu une équipe qui a un pourcentage aussi bas qu’on a présentement sur nos chances de marquer. Je ne peux pas croire que ça peut continuer. Claude Julien

Après 10 matchs, il est toutefois raisonnable de se demander si c’est seulement une question de chance, de probabilité, et si les statistiques se rééquilibreront d’elles-mêmes un jour.

Pacioretty bourdonne, mais ne pique pas

« Tu regardes Pacioretty, il a encore huit lancers ce soir, mais la rondelle ne rentre pas dans le filet encore, c’est ce qui est frustrant pour tout le monde », a fait valoir l’entraîneur-chef.

« On a des chances de marquer, on n’arrive juste pas à capitaliser », a renchéri Hudon.

« On a eu nos chances ce soir, mais on n'est pas capable de marquer […] Ce n’est pas la première fois que ça arrive et on a le sentiment qu’on mérite mieux, mais on doit rendre la vie plus difficile aux gardiens », a ajouté le capitaine.

Au cours des trois derniers matchs. Pacioretty a tiré 20 fois sur le gardien, il l’a déjoué en une seule occasion. Un taux de succès de 5 %, quasiment identique à ses sept premiers matchs de la saison au cours desquels il a décoché 23 tirs pour un petit but.

En 572 matchs dans la LNH, son efficacité s’élève plutôt à 11,2 %. Ce décalage explique avec éloquence les problèmes offensifs de l’équipe.

Les férus de statistiques avancées affirment que ce genre de déséquilibre ne peut être que temporaire, que le vent va tourner. Julien, Bergevin et les joueurs évoquent la chance, les rebonds favorables et le travail.

Jeudi soir au Centre Bell, les amateurs se sont lassés de ce discours.