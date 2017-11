Carey Price sera du voyage à Dallas

Pour la première fois depuis le 2 novembre dernier, le gardien du Canadien de Montréal Carey Price s'est entraîné avec ses coéquipiers, lundi matin, au complexe sportif Bell de Brossard.

L'entraîneur-chef Claude Julien a confirmé après la séance que le portier de 30 ans accompagnera l'équipe sur la route à Dallas et à Nashville.

« C'est une première étape, c'est encourageant, a fait valoir l'instructeur. Carey sera du voyage. On prend les choses un jour à la fois. »

Blessé au bas du corps, Price a raté les huit derniers duels de son équipe, qui a présenté une fiche de 4-3-1 au cours de cette séquence.

Al Montoya, Charlie Lindgren et Antti Niemi ont tous défendu la cage du Tricolore durant son absence.

« Les supporteurs ne doivent pas être inquiets, avait déclaré Price, mardi dernier. La remise en forme est plus longue que prévu, mais je serai bientôt de retour au jeu. »

David Schlemko, blessé à une main avant le début de la campagne, sera également du voyage au Texas et au Tennessee.

Le défenseur, qui a passé la dernière saison avec les Sharks de San José, n'a toujours pas joué de match avec le CH. Schlemko a participé aux exercices en supériorité numérique à la place de Shea Weber, qui n'a patiné que quelques minutes avant de rentrer au vestiaire.

« Le plus tôt possible, le mieux ce sera, a indiqué Julien au sujet des premiers coups de patin de Schlemko dans l'uniforme tricolore. On a pris le temps de le laisser bien récupérer. Quand il sera prêt à jouer, c'est sûr qu'on va l'accepter. »

Il n'est pas question de le précipiter à revenir au jeu s'il n'est pas à 100 % parce que tout le temps que nous avons utilisé jusqu'à maintenant serait gaspillé. L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien

Schlemko a lui-même avoué qu'il n'était pas encore en mesure de montrer tout son savoir-faire en situation de match.

« Je me sentais un peu rouillé et pas à 100 %. Je porte un rembourrage additionnel à l'intérieur d'un gant, ce qui n'est pas très confortable. C'est de manière préventive. Il me faudra encore quelques entraînements. Et lorsque je serai prêt, je jouerai. »

Le 18 octobre, l'arrière albertain a été opéré pour retirer des fragments d'os dans une main.

Le Canadien s'envolera pour Dallas lundi après-midi, où il retrouvera Alexander Radulov mardi.

L'attaquant russe connaît un excellent début de campagne avec sa nouvelle équipe, comme en font foi ses 19 points, dont 7 buts, en 20 rencontres. À titre comparatif, ce sont six points de plus que Jonathan Drouin, Brendan Gallagher et Weber, comeneurs pour le Tricolore à ce chapitre.

Le lendemain, à Nashville, ce sera au tour des défenseurs P.K. Subban et Alexei Emelin de renouer avec le Bleu-blanc-rouge.