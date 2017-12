Catherine Raîche remet sa démission aux Alouettes

À peine 11 mois après être devenue la première femme à occuper le poste d'adjointe au directeur général d'une équipe de la LCF, Catherine Raîche a démissionné de son poste chez les Alouettes de Montréal.

Dans un communiqué envoyé mardi matin, l'équipe indique que Raîche « quittera l'organisation afin de relever de nouveaux défis », ajoutant que le 11 décembre dernier, elle lui avait donné la permission d'explorer d'autres options.

Raîche s'est jointe aux Alouettes en décembre 2015 à titre de coordonnatrice de l'administration football. Elle est devenue directrice générale adjointe en janvier dernier.

Elle supervisait les activités quotidiennes des opérations football, notamment les contrats, plafond salarial, relations avec la ligue, ainsi que la gestion des opérations au stade olympique.

« J'ai éprouvé beaucoup de fierté à travailler pour les Alouettes de Montréal et je conserverai d'excellents souvenirs des membres de l'organisation et des joueurs, lit-on dans ce communiqué. Ce n'est jamais facile à prendre comme décision et je me considère privilégiée d'avoir eu l'occasion de faire partie de cette équipe. Je suis très reconnaissante à l'égard de la famille Wetenhall, de Kavis Reed et de toute l'organisation. »

Le directeur général, Kavis Reed, a pour sa part remercier Raîche et lui a souhaité la meilleure des chances dans ses futurs projets.