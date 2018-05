Cavalia s'installera au pied du pont Jacques-Cartier

La troupe Cavalia, qui célèbre son 15e anniversaire, installera son grand chapiteau blanc sous le pont Jacques-Cartier, dans l'est de Montréal, au milieu de l'été.

Les 70 chevaux et 50 artistes de Cavalia passeront leurs journées sur l’ancien terrain industriel situé à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de l'avenue De Lorimier, dans « le plus grand chapiteau du monde », se targue la troupe.

Le spectacle Odysseo y sera présenté pour au moins deux semaines à compter du 25 juillet. Ce sera la dernière étape de la tournée du spectacle, qui a déjà été vu par environ 3 millions de personnes en Amérique du Nord depuis sa création, en 2011.

C'est la première fois que la troupe Cavalia présentera un spectacle au centre-ville depuis sa création, en 2003.

« Nous ne pouvions imaginer un meilleur endroit que le Québec pour célébrer notre 15e anniversaire, entourés de notre public québécois et montréalais, à qui nous réservons d’ailleurs des surprises », a lancé le président et fondateur de Cavalia, Normand Latourelle. Cavalia a en effet promis « quelques nouveautés » pour le dernier tour de piste d'Odysseo.

« Je suis très heureuse de savoir que le retour d’Odysseo se passe à Montréal, dans un quartier en revitalisation avec un énorme potentiel, a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Cavalia est un bel exemple de rayonnement international de notre industrie culturelle montréalaise. »

Avec l’arrivée de Cavalia, ce sera à peu près 10 millions de dollars de retombées économiques. C’est énorme. Et on parle également d’à peu près 200 emplois qui vont être créés. Valérie Plante, mairesse de Montréal

L'immense terrain choisi par Cavalia abritait au 19e siècle les ateliers ferroviaires du Canadien Pacifique, avant leur déménagement dans les usines Angus.

Pierre Bellerose, vice-président de Tourisme Montréal, s'est lui aussi dit « ravi de voir un spectacle de cette envergure présenté pour la première fois dans ce lieu de prédilection, en plein coeur de Montréal, offrant aux touristes une occasion unique de découvrir une production entièrement québécoise de renommée internationale ».

La Société de développement commercial (SDC) du Village s'est également réjouie de la venue de Cavalia tout près des commerces qu'elle représente.

« Nos membres, qui [installaient jeudi] leurs 50 terrasses le long de la rue Sainte-Catherine piétonne, entre la rue Saint-Hubert et [l'avenue] Papineau, seront très heureux d'accueillir les amateurs de Cavalia avant et après les spectacles », a insisté Denis Brossard, président de la SDC du Village, dans un courriel.

Cavalia distribuera par ailleurs 5000 billets gratuits à plusieurs groupes communautaires, dont la plupart sont situés dans l’est de la ville, notamment dans Hochelaga-Maisonneuve.

Avant Montréal, Cavalia présentera son spectacle Odysseo à Winnipeg à partir du 12 mai.

Pendant ce temps, le spectacle Cavalia – le premier de la troupe, lancé en 2003 – poursuit toujours sa tournée mondiale.

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine