Cinq jours de suspension pour le chauffeur de la STM qui a frôlé un cycliste

Le chauffeur de la Société de transport de Montréal (STM) ayant dangereusement frôlé un cycliste il y a deux semaines, rue Sherbrooke, est suspendu sans solde par son employeur pour une durée de cinq jours.

Un texte de Jérôme Labbé

Le Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes (SCFP 1983) a pris connaissance de la mesure disciplinaire vendredi dernier. Il entend la contester.

« Le Syndicat rappelle qu’il a un devoir de représentation envers tous ses membres et que ces derniers peuvent compter sur la meilleure représentation possible chaque fois que le besoin se présente », écrit-il dans un communiqué de presse.

« Plutôt que d’alimenter l’antagonisme entre les différents usagers de la route, les Montréalais devraient s’unir afin de mettre la pression sur les différents paliers décisionnels pour que de meilleures infrastructures soient disponibles et que l’offre de transport en commun soit améliorée et que nos membres puissent servir la population dans des conditions qui valorisent le transport en commun et le transport actif », ajoute le président du syndicat, Renato Carlone.

Le Syndicat encourage tout le monde, du plus vulnérable au poids lourd, à respecter le Code de la sécurité routière et les règlements en vigueur. Renato, Carlone, président du Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes

Le STM refuse de son côté de confirmer la nouvelle, « car il s’agit de régie interne », écrit la porte-parole Amélie Régis. « Nous ne dévoilons jamais les mesures par respect pour nos employés. »

Une vidéo virale

L'incident est survenu le jeudi 12 avril dernier.

Stefan Popovic, 44 ans, se rendait au travail en vélo quand un autobus de la STM l’a doublé en le frôlant, rue Sherbrooke. S'en est suivi une altercation entre le cycliste et le chauffeur, les deux hommes se reprochant mutuellement d'adopter une conduite dangereuse.

Le casque de M. Popovic étant muni d’une caméra, la scène a été filmée, puis publiée sur le site YouTube. La vidéo est rapidement devenue virale.

On y voit le cycliste rattraper l’autobus afin de s’entretenir avec le chauffeur. « Passe un peu plus proche, la prochaine fois », lui lance de façon ironique M. Popovic. « Prends la piste cyclable en bas [rue Maisonneuve], le grand », lui répond l’employé de la STM.

Une plainte en bonne et due forme a été déposée contre le chauffeur, mais le lundi suivant, la STM refusait toujours de dire s'il y aurait des sanctions.

Avec la collaboration de Pascal Robidas