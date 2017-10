Claude Julien brasse ses cartes pour relancer son équipe

Avec une seule victoire en huit matchs, le Canadien de Montréal connaît son pire début de saison depuis la campagne 1941-1942. Jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Tricolore n'avait autant trébuché au mois d'octobre.

Un texte d’Antoine Deshaies

Pour fouetter sa troupe après sept défaites de suite, Claude Julien a décidé de modifier ses trios. Faute d’obtenir du renfort de son directeur général, Marc Bergevin, qui a d’ailleurs décliné les demandes d’entrevues lundi, c’est l’une des rares solutions qui s’offrent à lui pour sortir son équipe des sables mouvants.

Ainsi, Jonathan Drouin et Max Pacioretty ont été séparés. Paul Byron s’est retrouvé à l’aile gauche de Jonathan Drouin et d’Artturi Lehkonen.

La capitaine, lui, a patiné à gauche de Phillip Danault et d'Andrew Shaw. « Byron mérite d’être sur le premier trio. On récompense ceux qui le méritent », a dit Julien.

Du même coup, Julien a décoché une nouvelle flèche vers Alex Galchenyuk, relégué dans la quatrième unité avec Nikita Scherbak et Michael McCarron fraîchement rappelés du Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

« On espère que McCarron et Scherbak vont l'aider, a-t-il ajouté après l'entraînement. On espère que la chimie va opérer entre Galchenyuk et Scherbak. Galchenyuk n’en a pas donné assez pour rester dans l’un des deux premiers trios. »

« On ne doit rien à personne, dit Julien. Les joueurs sont ici pour faire le travail. Il faut parfois être patient quand les joueurs travaillent. Là, on juge que c’est le temps de récompenser Paul Byron. »

Sur le plan offensif, Jonathan Drouin connaît un début de saison respectable avec deux buts et cinq points en huit matchs, bien que son différentiel se chiffre à -5.

Quant à Pacioretty, il n'a qu'un seul point, un but marqué lors de la rencontre inaugurale à Buffalo, le 5 octobre. Son différentiel est de -4.

« On a bien travaillé ensemble lors de la fin de match à Anaheim, a confié Pacioretty en faisant référence à son union à Shaw et Danault. Il y a des hauts et des bas dans une saison, mais les choses peuvent rapidement changer. »

L’attaquant Ales Hemsky était absent de l’entraînement. Il souffre d’une commotion cérébrale.

Un match pivot contre les Panthers?

Pour beaucoup d'amateurs et d'analystes, le Canadien jouera sa saison cette semaine. Le Tricolore dispute trois matchs à la maison contre les Panthers mardi, les Kings jeudi et les Rangers samedi.

« Les amateurs ont le droit de penser que c’est une semaine importante, mais si on se concentre sur la semaine, on va manquer le bateau, estime Claude Julien. On doit d’abord se concentrer sur le match de mardi. Ça prend un point tournant dans une saison, et une victoire contre les Panthers pourrait être cet élément déclencheur. »

« On doit commencer à bien jouer, croit Jonathan Drouin. Les entraîneurs nous offrent des bons plans de match et c’est à nous de les suivre. On est tous insatisfaits dans le vestiaire. On est tannés de perdre et on veut que ça change. »

La marmite montréalaise bout déjà

Jonathan Drouin savait que jouer à Montréal serait bien différent qu’à Tampa. Dans la victoire, mais aussi dans la défaite. Il le constate en accéléré.

« On m’avait prévenu et je savais que ça allait arriver, admet candidement Drouin. J’essaie de ne pas être en contact avec les critiques. À la maison, j’ai un forfait de télé américain et un canadien. Je choisis plus souvent l’américain en ce moment. »

« Me couper des analyses du hockey est l’un des trucs qu’on m’a donnés, ajoute Drouin. Je ne vais pas trop souvent sur Twitter et je m’occupe autrement. »

Le capitaine Max Pacioretty, mentor de Drouin, n’a pas voulu verbaliser la lourdeur de parfois jouer à Montréal.

« Montréal, c’est toujours la meilleure ville où jouer », a répondu Pacioretty deux fois plutôt qu’une.

Pas de réprimande pour Andrew Shaw

Le nouveau compagnon de trio de Pacioretty, Andrew Shaw, a par ailleurs été blanchi par la Ligue nationale qui le suspectait d’avoir de nouveau tenu des propos homophobes.

L’incident analysé est survenu pendant le match de vendredi contre les Ducks à Anaheim tandis que Shaw se trouvait au banc des pénalités.

Shaw avait déjà été suspendu pour un match lors des séries 2016 avec les Blackhawks pour une première offense en la matière. Il avait tenu des propos homophobes à l’endroit d’un arbitre.

« Je suis un joueur émotif, mais j’ai appris du passé, a déclaré Shaw dans le vestiaire. La ligue a fait son enquête et tout le monde sait maintenant que je n’ai pas tenu de tels propos vendredi. »