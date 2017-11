Comme si c’était la faute de Price

BILLET – Je n'en reviens pas. Les partisans du Canadien sont devenus si impatients, si frustrés, si déçus qu'ils ont tourné en dérision le gardien de but alors que l'équipe perdait 4-0 contre les Kings. Est-ce qu'il aurait fallu gagner 0-0 par abandon après que Price ait bloqué 51 tirs de barrage?

Entendons-nous. Je ne vais pas prendre la défense d’un gardien qui a une moyenne d’efficacité de ,887. Pour cette seule statistique, le 31 se retrouve derrière Curtis McElhinney, Alex Stalock , Oscar Dansk et d’autres gardiens dont on soupçonnait à peine l’existence.

Il ne joue pas bien. C’est clair.

Mais Price, c’est la bouée. Il est là pour empêcher le bateau de couler. Dans le passé, grâce à lui, on a même gagné des courses alors que la chaloupe prenait l’eau. Le problème réel actuellement c’est que ça rame mal devant lui. Même que par moment, ça ne rame pas du tout.

On lance… et puis après?

Le Canadien domine la ligue pour la moyenne de tirs obtenus par rencontre. La belle affaire! Ça ne fait qu’engraisser la moyenne d’efficacité des gardiens adverses. Le CH ne marque pas!

On a parlé d’anomalie pour expliquer un si petit nombre de buts (18) en rapport avec un si grand nombre de tirs (384). Mais c’est la qualité des tirs qui fait la différence. Tyler Toffoli et Anze Kopitar ont marqué contre Price, jeudi, avec des tirs violents et d’une redoutable précision. Pendant ce temps, à l’autre bout de la patinoire Jonathan Quick a été bon, mais on a lancé sur lui plus souvent qu’autrement.

Exécution

Je regarde l’attaque peiner pour obtenir des tirs sans angle, des lancers inoffensifs dont on espère un retour qui ne vient pas.

Je regarde Max Pacioretty attendre la passe qu’on ne lui fait pas. Parfois je n’en reviens pas de son positionnement. S’offrir en cible, Max, ça veut dire se débattre pour se débarrasser de la couverture, pas se placer derrière le défenseur en espérant que la rondelle va passer à travers. Et il sert à quoi quand il ne marque pas, le bon Max? Il est ordinaire (voire mauvais) dans les batailles à un contre un; il ne fabrique à peu près rien en zone neutre; et il n’est pas le plus efficace dans sa zone.

Comprenez-moi bien. Je ne joins pas ma voix à la cohorte d’amateurs qui veulent l’échanger contre trois boîtes de gomme. Je voudrais seulement qu’il parvienne de temps en temps à tirer dans le coin du coin, comme l’a fait Kopitar contre Price, jeudi soir. Il a deux buts cette saison. Chaque fois, on lui a servi une passe parfaite et il a pu tirer dans un filet ouvert.

Et les autres?

Les autres fonctionnent aussi au ralenti. Et de toute façon, un joueur ne peut pas tirer l’équipe à lui tout seul. Connor McDavid en fait actuellement la douloureuse découverte à Edmonton.

Chacun est hésitant. Et la fraction de seconde perdue à se demander ce qu’on va faire, c’est celle qu’il faut au rival pour assurer la couverture, celle qu’il faut au gardien adverse pour couvrir l’angle.

Il y aura des soirs où ça va débloquer. Il y aura des matchs où les rebonds, les déviations vont finir par favoriser le Canadien. Il y aura d’autres rencontres avec un James Reimer dans le filet adverse. Le Canadien ne va pas les perdre toutes.

Mais les huées n’y changeront rien. Ce bateau-là prend l’eau. Et se moquer de la bouée ne le fera pas avancer.