Comment réussir au sport comme dans la vie, selon Fabrice Vil

Destiné à une grande carrière dans les tribunaux, Fabrice Vil a finalement trouvé sa vocation sur les terrains de basketball. Rencontre avec le cofondateur de l'organisme « Pour 3 points » qui a un parcours des plus atypiques.

Entraîneur sportif à l’école secondaire Saint-Henri, à Montréal, Fabrice Vil s’est donné comme mission de former à son tour des entraîneurs capables d’offrir aux jeunes un encadrement qui va bien au-delà du sport.

« Ma conviction, c’est que les gens ont une motivation intrinsèque pour le sport, et que cette motivation peut être canalisée pour une réussite à l’école et dans la vie en général », explique-t-il.Celui qui occupe aussi le poste de directeur général de l'organisme « Pour 3 points » estime qu’un coach est l’adulte le plus influent dans la vie de jeunes athlètes, après les parents.