Dany Laferrière avec chat

CHRONIQUE – Après avoir accordé déjà quelques entrevues et après un Salon international du livre de Québec plutôt remarqué, mercredi soir, Dany lançait son « objet littéraire non identifié », comme a qualifié un journaliste français cet Autoportrait de Paris avec chat.

À propos de ce Dany sans Laferrière, mon ami Bourgault disait qu’il faut souvent un long moment pour se faire un nom, mais quelques-uns réussissent encore mieux; il ne leur suffit que quelques années pour se faire un prénom.

Mercredi, donc, avait lieu dans Ahuntsic, à la librairie Monet, le vernissage de l’exposition des œuvres qui se trouvent dans son nouveau livre, le lancement d’Autoportrait de Paris avec chat, ainsi qu’une séance de dédicaces. C’était à se demander pourquoi tenir cet évènement si loin? Loin? Loin de quoi? Parce qu’évidemment, bon nombre de Montréalais croient que tout ce qui n’est pas au cœur de la ville, dans les quartiers courus, sur Le Plateau-Mont-Royal ou dans Villeray, semble loin. Pour certains, l’horizon est bloqué…

Or, il y avait une raison à ce lancement rue de Salaberry, située à deux pas d’un embranchement de l’autoroute 15. La librairie Monet se trouve au bout de la rue, à deux sauts de puce de la résidence montréalaise de Dany. Il est tellement partout qu’on est maintenant obligé de préciser qu’il s’agit de sa vraie maison, celle où habite en permanence Maggie, sa femme, la demeure où ont grandi ses filles. Alors, cette librairie Monet est aussi la première librairie qu’il a visitée. Il était parti acheter des « nourritures terrestres » dans ce petit centre commercial où Subway fait concurrence à une quelconque chaîne de pizza. Il se disait qu’il devait bien y avoir aussi une papeterie avec quelques bouquins posés ici et là, et il est tombé – pour emprunter ses propres mots – « sur cette librairie extraordinaire et immense ».

C’est vrai qu’elle est magnifique, cette librairie, d’abord par sa superficie et son offre, mais surtout par son indépendance. Et elle sent si bon le papier qu’on a envie de s’en parfumer. Franco Nuovo

Il y avait tant de monde ce soir-là, tant d’invités, de visages connus, d’amis de toujours, des Maka Kotto, Michel Robitaille, qui a été délégué du Québec à New York, à Paris et à Bruxelles, Françoise David, Sophie Faucher, Pascale Montpetit…

Mais il y avait surtout ses lecteurs, venus pour le rencontrer, pour avoir droit à une dédicace. Des centaines de lecteurs, patients, attendaient en file que leur tour arrive « pour faire l’amour avec un nègre sans le fatiguer », pour qu’à la table où il trônait comme un prince, Dany leur dise quelques mots.

Dany n’est pas qu’un immortel, il est une star. Il bénéficie non pas banalement d’un capital de sympathie, mais d’un capital d’amour. Les gens l’aiment pour ses livres, pour son humour, pour sa capacité à abattre les barrières littéraires, pour son esprit, etc. Il a réussi à faire disparaître la couleur de la peau. C’est fou ce que le talent et l’intelligence peuvent faire. Ils peuvent même abolir les préjugés.

Bien sûr, Dany a pris la parole : « Et alors, ce livre, a-t-il lancé. Un enfant qui s’ennuie avec chat quand il pleut dehors. Vous me manquiez.

Et que fait un enfant quand il s’ennuie et qu’il est seul? Il écrit des histoires personnelles. Il dessine. Il dessine de toutes les manières. Et il écrit jusqu’à rebord, parce qu’il ne voudrait pas sortir de l’histoire dans laquelle il aimerait bien se noyer.

C’est cela, écrire comme un enfant, se noyer dans une histoire, fasciné de voir qu’on ait pu inventer ça, toujours avec cette interrogation : Pourquoi? Qu’est-ce que j’écris-là? Eh ben! C’était moi.

J’ai voulu rentrer dans une histoire dont j’ignorais tout, faire quelque chose que même Romain Gary n’a pas fait : écrire un livre à la main (je ne sais pas écrire), écrire un livre avec des dessins (je ne sais pas dessiner), avec un chat… Dany Laferrière

Je n’ai pas de chat. Je ne connais personne qui a un chat, personne de normal. Je connais des personnes qui appartiennent à un chat, mais personne qui possède un chat…

Étrangement vous étiez tous là, dans cette salle. Comme le chat vous n’aviez pas de visage, mais je sentais cette chaleur brusque qui arrive, que beaucoup d’écrivains connaissent.

Notre maître à tous, Balzac, a dit sur son lit de mort : "Ils sont tous là, la cousine Bette, le cousin Pons…" Ils sont tous là, tous ces milliers de personnages qu’il a créés quand il s’est retrouvé tout seul. Et même Hugo, quand il l’a laissé pour rentrer chez lui. Ils apparaissaient, pénétraient dans la chambre.

C’est la seule chaleur de l’écrivain dans une chambre, seul comme un enfant qui s’ennuie pendant une journée de pluie.

J’étais tout seul. Maintenant, je suis avec vous et parmi vous. »

Que rajouter?