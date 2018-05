David Lemieux promet d'être électrisant à Québec

Le boxeur québécois David Lemieux a l'intention d'en mettre plein la vue lors de son premier combat présenté à Québec, contre le Français Karim Achour, samedi soir au Centre Vidéotron.

Lemieux tentera alors de mettre la main sur les titres WBC international et francophone des poids moyens.« Je suis très excité d'être ici. J'ai eu la chance d'assister à un gala et j'ai trouvé que l'ambiance qui régnait dans l'amphithéâtre était très bonne », a déclaré Lemieux lors d'une conférence de presse mercredi.Le pugiliste de 29 ans, qui affiche un dossier de 38 victoires, dont 33 avant la limite, et 4 défaites, a assuré qu'il y a longtemps qu'il ne s'était pas senti en aussi bonne condition physique. En fait, il se considère au summum de sa carrière.Sans promettre une mise hors de combat, Lemieux a prédit que son adversaire en verrait de toutes les couleurs.« Ce duel sera significatif pour ma carrière. Je veux retourner dans les plus hauts sommets », a lancé Lemieux, qui montera dans le ring pour la première fois depuis sa défaite en championnat du monde de la WBO contre Billy Joe Saunders à la mi-décembre.L'entraîneur de Lemieux, Marc Ramsay, estime qu'Achour est un boxeur offensif qui applique constamment de la pression sur ses adversaires. Il ajoute que le Français possède une bonne défensive et qu'il ne faudra pas le prendre à la légère. Achour, détenteur d'une fiche de 26-4-3 (4 K.-.O), a reconnu l'importance de ce combat contre Lemieux, qui pourrait lui permettre de se classer dans le top 10 mondial. Il anticipe un duel très physique où il y aura de nombreux échanges.

« Je dois l'empêcher de déployer sa frappe », a-t-il résumé.Son gérant, Mehdi Lafifi, admet que son athlète est négligé. Cependant, il le croit capable de réaliser l'un des exploits les plus retentissants de la boxe en prenant la place de Lemieux dans l'élite mondiale.L'athlète olympique canadien Custio Clayton (14-0, 10 K.-O.) et Stephen Danyo (14-0-3, 6 K.-O.) s'affronteront en demi-finale pour l'obtention des titres WBO international et IBF intercontinental.