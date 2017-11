De Lambert Wilson à Yves Montand

Il y avait, je crois, un peu de fébrilité dans l'air du TNM jeudi soir. Elle était palpable déjà avant le spectacle. Un soupçon de nostalgie aussi était décelable chez les gens, disons, d'un certain âge. Ceux qui ont connu l'époque des récitals que venaient donner les grands de la chanson française dans cette salle presque mythique qui s'appelait alors La Comédie-Canadienne.

On savait bien que Lambert Wilson ne serait pas Yves Montand, mais on était de toute évidence curieux de voir comment l’acteur redonnerait vie à ce géant de la culture française.

Je n’ai pas vu Montand en spectacle, mais je me souviens qu'il était monté sur la scène du Théâtre St-Denis, avant qu’elle ne devienne une salle exclusivement de cinéma et qu’elle accueille, sur ses vieilles planches, spectacles lyriques, orchestres philharmoniques et, bien sûr, de grandes vedettes de la chanson française. On devait être au début des années 1960. Ma sœur aînée était allée le voir, l’entendre chanter. Elle en était revenue séduite, envoûtée. Et le soir même, dans notre vieille télé en noir et blanc, probablement aux infos, il apparaissait. Chemise noire pantalon noir, sur notre petit écran, il paraissait grand, géant. Il l’était.

Cela s’est confirmé des années plus tard. Plus acteur que chanteur, de passage à Montréal pour assurer la promotion de Jean de Florette ou de Manon des sources, enfin je crois, j’ai eu la chance de l’interviewer. Oui, la chance. Parce que des gens comme lui, on en rencontre peu dans une vie de journaliste. J’attendais dans la suite qu’on lui avait réservée dans un grand hôtel du centre-ville. La porte s’est ouverte. Il est apparu dans son veston pied-de-poule, souriant, la main tendue. Il avait alors la mi-soixantaine. Il m’a invité à entrer dans ses appartements et nous avons parlé longtemps, nous avons parlé du chanteur, de l’acteur, du fils d’émigré bien entendu. Une disponibilité, une liberté dans sa parole et une générosité. Je ne l’ai jamais oublié. On n’oublie pas un seigneur.

Bref, je me réjouissais à l’idée de le retrouver un peu sur la scène du TNM. Je ne savais trop à quoi m’attendre. À un récital? À une imitation? Non, Wilson a tout simplement choisi, aidé par son talent d’acteur, de nous raconter l’histoire du fils de Giovanni, l’Italien, en chanson.

Wilson aussi d’ailleurs, je l’ai interviewé. On devait être en 1997 ou dans ces eaux-là. Invité, j’étais allé sur le plateau de Marquise, que Vera Belmont tournait au cœur de l’Italie dans un théâtre ancien, comme on en trouvait à l’époque. Bernard Girodeau incarnait Molière, Sophie Marceau, la Marquise, et Lambert Wilson, Racine. De lui aussi, j’ai gardé un bon souvenir, parce que malgré l’agitation et les contraintes qui règnent sur les plateaux, il s’est montré des plus indulgents.

Mais revenons à Wilson-Montand. L’acteur-chanteur est entré sur scène, précédé de ses musiciens. Pantalon noir, gilet noir sur chemise blanche, il s’est avancé au micro. Il n’a pas parlé. Il a tout de suite chanté. C’est vrai, et on l’a beaucoup dit, que sa voix, son allure, rappelle Montand le chanteur et Montand l’acteur fétiche de Costa-Gavras.

Et pendant deux heures, de chanson en chanson, tantôt accompagné, tantôt a capella, ne puisant pas nécessairement dans les plus grands succès de Montand, à l’exception bien sûr de quelques incontournables, glissant de À Paris au Temps des cerises, du Chant du partisan à Battling Joe, de La bicyclette à Barbara et aux Bijoux de Ferré/Baudelaire, esquivant à peine Dans les plaines du Far West, il nous a raconté une histoire, celle d’un chanteur communiste qui n’hésitait pas à lever le poing et à réciter les usines et leurs ouvriers.

En fait, dans ce spectacle pudique, Lambert Wilson évoque plus qu’il nomme les choses et les gens. Dans son récit habillé de danses et d’une gestuelle tout artistique, il présente l’amour, Simone, Édith, Giovanni, la rencontre explosive avec Marilyn, l’Amérique, le Brésil et New York.

Ah! 1982, sur la scène du Met… Septembre 1982, New York… Wilson ne nous dit pas forcément ce que Montand y a chanté ni ce qu’il aurait voulu chanter. Wilson entre dans sa tête. Du haut de cette scène mythique, en regardant la salle, à quoi pensait-il donc?

Étrangement, il parlait. Il parlait à son père, Giovanni, « l’émigré de l’intérieur » qui rêvait d’Amérique et qui n’y est jamais arrivé. Yves a parcouru le reste de la route pour lui. Il a gravi les échelons pour lui. Il a touché du doigt la réussite et la gloire pour lui.

Et bien sûr que Lambert Wilson a chanté les paroles de Prévert sur la musique de Kosma. Bien sûr qu’il nous a offert Les feuilles mortes en se souvenant probablement « des jours heureux où nous étions amis », qu'« en ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui ».

Lambert Wilson n’a rien oublié ni de son papa, Giovanni, ni de la vie, ni d'Ivo Livi, né en Italie.

Les feuilles sont peut-être mortes, mais elles revivent aussi.