Décarie nord et Bonaventure à oublier en fin de semaine

Les automobilistes qui circuleront à Montréal en fin de semaine devront avoir le coeur bien accroché, puisque l'autoroute Bonaventure et une bonne partie de l'autoroute Décarie nord seront interdites à la circulation, ce qui risque d'engendrer une importante congestion, de l'aveu même du ministère des Transports du Québec (MTQ). Et c'est sans compter les fermetures – totales ou partielles – prévues sur le réseau local ainsi qu'aux abords des ponts Champlain, Honoré-Mercier et Jacques-Cartier.

Autoroute Décarie (A-15)

La fermeture qui aura certainement le plus d'impact durant le week-end sera celle de l'autoroute Décarie nord, à partir de l'entrée du boulevard De La Vérendrye jusqu'à l'entrée du boulevard Édouard-Montpetit, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Les effets de cette obstruction se feront inévitablement sentir pour les automobilistes qui souhaiteraient emprunter l'A-15 nord en provenance de la rue Sherbrooke, de la route 136 (A-720) ouest et de l'autoroute 20 est, où les bretelles d'accès seront fermées.

Les automobilistes circulant sur l'A-15 sud ne seront pas en reste, car les bretelles d'accès menant vers la route 136 (A-720) est et vers l'autoroute 20 ouest seront elles aussi interdites au trafic routier.

Quant à ceux qui souhaiteraient se rabattre sur le réseau local, ils se buteront à des fermetures dans les secteurs du chemin de la Côte-Saint-Luc (boulevard Décarie nord) et de l'avenue Atwater sud durant tout le week-end.

Ces entraves ne seront cependant qu'un aperçu des contraintes qui seront imposées à partir de lundi et qui risquent d'avoir un impact encore plus grand sur la congestion, particulièrement aux heures de pointe.

En effet, l'autoroute Décarie nord fera l'objet d'une fermeture partielle qui durera jusqu'à l'automne. Une voie sur deux sera ouverte dans le secteur de l'échangeur Turcot, alors que les automobilistes circulant entre Turcot et le tunnel de l'échangeur Notre-Dame-de-Grâce devront se contenter d'une seule voie sur trois.

Ces fermetures, prévues depuis longtemps, s'inscrivent dans le contexte de la réfection complète de l'échangeur Turcot, un projet qui devrait être complété d'ici 2020.

Autoroute Bonaventure (A-10)

Des travaux de réfection des structures et de la chaussée sont également prévus en fin de semaine sur l'autoroute Bonaventure, a rappelé la corporation des Ponts Jacques Cartier et Champlain (PJCCI).

Ainsi, l'A-10 sera complètement fermée entre le centre-ville et le pont Champlain, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Un détour via le réseau local sera mis en place.

Les travaux pourraient toutefois être remis à une date ultérieure si les conditions météorologiques sont défavorables, prévient PJCCI.

Nouveau pont Champlain

Les travaux de construction du nouveau pont Champlain auront eux aussi une incidence sur les résidents de L'Île-des-Soeurs, puisque la sortie 60 de l'autoroute 15 sud menant vers le boulevard Gaétan-Laberge sera fermée du vendredi 22 h au lundi 13 juillet.

Durant cette période, l'accès à l'île se fera par l'ancienne sortie 57 sud (boulevard de L'Île-des-Soeurs).

L'autoroute Bonaventure étant fermée, le MTQ conseille par ailleurs aux automobilistes circulant sur l'A-15 sud de prendre la sortie 61 (avenue Atwater) pour accéder au centre-ville et à Verdun.

Pont Honoré-Mercier

Ces chantiers s'ajoutent à celui du pont Mercier, qui provoque bien des maux de tête aux automobilistes du sud-ouest de Montréal et de la région de Châteauguay.

Des travaux d'entretien, qui devraient normalement se terminer le 20 août, font en sorte qu'une seule voie est ouverte dans chaque direction.

Des mesures d'atténuation ont été mises en place dans les deux dernières semaines pour tenter de réduire les bouchons de circulation qui refont leur apparition chaque jour, mais jusqu'ici, elles n'ont eu que peu d'effets.

Échangeur A-13/A-40

Passer de l'autoroute 40 est à l'autoroute 13 sera encore plus difficile que de passer de Châteauguay à l'ouest de Montréal, dans la nuit de samedi à dimanche.

La voie de service, qui permet normalement aux automobilistes de quitter l'autoroute Félix-Leclerc pour se rendre sur l'autoroute 13, que ce soit vers le nord ou vers le sud, sera fermée de samedi 22 h 30 à dimanche matin.

Puis, la nuit suivante, l'A-13 sera elle-même interdite à toute circulation entre l'autoroute 520 est et le boulevard Henri-Bourassa, mais cette fermeture ne durera que quelques heures, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h.

Voici en résumé les secteurs à éviter en fin de semaine à Montréal :

Pont Jacques-Cartier

Notons enfin que ce week-end marquera le retour des Feux Loto-Québec. Ainsi, le pont Jacques-Cartier sera fermé dans les deux directions samedi, de 20 h 30 à 23 h 30. Le trottoirs et la piste cyclable demeureront ouverts, mais uniquement pour les piétons. Les cyclistes, eux, ne seront pas admis.

À défaut d'utiliser le transport collectif, le MTQ recommande à tout le moins aux usagers de la route de « planifier leurs déplacements ».