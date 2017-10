Découvrir qu'on possède un barrage et crouler sous les responsabilités

Un couple apprend qu'il est copropriétaire d'un barrage. Il se rend aussi compte que ce genre de construction implique de nombreuses obligations. Tellement qu'il espère se libérer de son fardeau.

Un texte de Marie-Claude Pednault, à La facture

En 2014, Yves Léonard et Monique Robidoux font une offre d’achat sur un chalet situé au bord du lac Noir, à Saint-Adolphe-d’Howard.

Chez le notaire, ils prennent connaissance du certificat de localisation et ils réalisent que le terrain est plus grand qu’ils ne l’imaginaient. Et sur ce bout de terrain supplémentaire, on retrouve une mystérieuse structure de béton.

On a vu que c'était une grosse structure de béton et que l'eau s'écoulait du lac par là. J'ai demandé à la municipalité à qui appartenait cette structure de béton. Ils nous ont dit : "On va vérifier!" Yves Léonard

Le temps passe. En février 2017, le couple reçoit une lettre de la Direction de la sécurité des barrages, un organisme relevant du ministère québécois de l’Environnement, lui annonçant qu’il est copropriétaire d’un barrage à forte contenance.

La structure de béton, c'est un déversoir de barrage, et c'était sur notre propriété. Yves Léonard

En téléphonant au ministère, le couple apprend que la découverte et le recensement du barrage ont eu lieu en 2015. Avant cette date, personne ne se doutait qu’il s’agissait d’un barrage. « Nous autres, on pensait qu'un barrage, c'était une structure en ciment, mais quand on voit un chemin comme ça, on pense jamais que ça peut être un barrage », explique Yves Léonard.

Selon l’ingénieur Michel Dolbec, qui se spécialise dans le domaine des barrages et de leur sécurité, la définition d’un barrage est simple : c’est un ouvrage qui retient les eaux. Et il peut être composé de différents matériaux comme le bois, la terre ou la roche.

Dans le cas du barrage qui nous intéresse, c’est la route qui retient les eaux. La structure de béton, elle, sert de système d’évacuation. Puisque la route appartient à la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard et que la structure se trouve sur le terrain du couple Léonard-Robidoux, le ministère est d’avis qu’ils sont propriétaires du barrage à parts égales.

Et être propriétaire d’un barrage à forte contenance signifie devoir se conformer à la Loi sur la sécurité des barrages.

C'est surtout les obligations associées à un barrage de forte contenance qui est stressant. Yves Léonard

De lourdes responsabilités

D’abord, il y a des frais annuels à payer. Il faut aussi tenir un registre où seront consignées les informations et les observations relatives au barrage. Ensuite, il faut en faire la maintenance et l’entretien.

Sans oublier l’obligation de surveillance. Dans le cas du barrage du couple, deux visites de reconnaissance doivent être faites chaque année et, tous les cinq ans, un ingénieur doit en faire l’inspection.

Finalement, une étude de sécurité du barrage doit être effectuée par un ingénieur. « L'étude de sécurité, c’est qu’on regarde si le barrage est encore aux règles de l'art d'aujourd'hui », explique l’ingénieur Michel Dolbec. Et le prix de cette étude oscille entre 10 000 $ et 30 000 $, selon le niveau de risques associés au barrage.

Mais ce n’est pas tout.

Le plus important, c'est qu'on est responsable civilement de tout dommage qui pourrait être causé par la rupture du barrage. Yves Léonard

Le couple avise donc sa compagnie d’assurances. Et au bout de quelques semaines, la compagnie leur annonce que l’assurance du chalet est annulée, non seulement pour la responsabilité civile, mais pour tout le reste. Le couple doit donc se mettre à la recherche d’un nouvel assureur pour le chalet.

Rencontre avec la municipalité

Le 5 juillet dernier, M. Léonard a une première rencontre avec Lisette Lapointe, la mairesse de Saint-Adolphe-d’Howard, et Mathieu Dessureault, le directeur général de la Ville.

M. Léonard sort encouragé de sa rencontre. Durant cette réunion, la mairesse soulève une question : « Mais n’y a-t-il pas moyen de contester que vous êtes propriétaire à 50 % auprès du ministère? Parce que ça n’est pas logique! »

Le ministère de l’Environnement a refusé de nous accorder une entrevue. Dans un courriel, il affirme qu’il ne fait que produire un avis quant à la propriété du barrage. Il serait donc possible pour les Léonard-Robidoux de contester cet avis. Mais s'ils voulaient démontrer que le ministère est dans le tort, ils devraient fournir des documents qui prouvent ce qu’ils avancent.

Berthier Beaulieu, arpenteur-géomètre et professeur au Département des sciences géomatiques de l’Université Laval, estime que l’avis du ministère est contestable. D’après le certificat de localisation du terrain, la structure de béton est rattachée au ponceau qui passe sous la route.

La Loi sur les compétences municipales édicte que cette structure-là fait partie de l'emprise de la route. Berthier Beaulieu

Selon lui, puisque la structure fait partie de la route, elle appartient donc à la municipalité.

Après la rencontre avec la municipalité, le vent tourne pour le couple. D’abord, avec l’aide du Bureau d’assurance du Canada, il convainc l’assureur de revenir sur sa décision. On a accepté d’ajouter une clause exprès pour le barrage.

Une solution

Et quelques semaines plus tard, la municipalité propose une solution. Elle suggère que le couple lui cède la totalité du barrage.

C'est un barrage qui est municipal, puisqu'on en est propriétaire à 50 %. On trouve que ça n'a aucun sens, donc on le prend à notre charge. La mairesse Lisette Lapointe

Une nouvelle qui enlève un poids énorme des épaules d’Yves Léonard et de Monique Robidoux. « Je l'ai dit à la mairesse, j'étais tellement heureuse quand elle m'a appelée que je lui ai dit : "Je pense que je vais m'évanouir de joie!" », raconte Monique Robidoux

Des barrages par centaines

L’ingénieur, Michel Dolbec affirme qu’il y a des centaines du barrage comme celui du couple Léonard-Robidoux au Québec. « C'est l'ouvrage typique des promoteurs qui ont développé des lacs de nature récréative des années 60, 70 et 80 ».

Selon lui, la raison derrière ces barrages est simple. « Les lacs, que ce soit dans les Laurentides ou Lanaudière, souvent c'était des étendues, c'était juste des milieux humides. Donc, en barrant le cours d'eau, ils pouvaient rehausser le cours d'eau de deux, trois mètres, créant un lac et mettant en valeur le terrain. »

En date du 2 août 2017, on retrouve un total de 6085 barrages au Répertoire des barrages, répartis comme suit :

« Forte contenance » : 2018 barrages

« Faible contenance » : 2913 barrages

« Petit barrage » : 1154 barrages

Ces données sont sujettes à changement. L’ingénieur Michel Dolbec, qui a déjà travaillé au ministère de l’Environnement, affirme que de nouveaux barrages sont découverts tous les ans.