Délit de fuite mortel à Pointe-Calumet : Mathieu Grenon formellement accusé

L'individu qui a happé à mort un piéton dimanche dernier à Pointe-Calumet a été formellement accusé, vendredi, de conduite dangereuse ayant causé la mort, de délit de fuite mortel et de négligence criminelle.

Mathieu Grenon avait déjà été accusé lundi par l'entremise de son avocat, alors qu'il était encore à l'hôpital. Son état de santé ne lui permettait de comparaître ni physiquement ni par vidéoconférence.

Vendredi matin, l'accusé a été en mesure de se présenter au palais de justice de Saint-Jérôme pour sa comparution, bien qu'il était encore « assez mal en point », selon l'avocat de la défense, Me Guillaume Binette.

« M. Grenon est arrivé devant le juge avec un collet cervical et un pansement au nez. [Il] ne s'est pas adressé à la cour », a précisé Me Binette.

L'homme de 23 ans fait face à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions, de délit de fuite mortel, et de négligence mortelle.

L'enquête sur sa remise en liberté a été reportée au 24 août. La défense n'a pas encore décidé si elle comptait plaider pour la remise en liberté de Mathieu Grenon.

Ce dernier conduisait avec un permis de conduire révoqué depuis 2014, ayant déjà été accusé d'un crime semblable.

Le 30 juillet dernier, Mathieu Grenon avait attiré l'attention de la police parce qu'il effectuait des manoeuvres dangereuses au volant d'un véhicule où se trouvaient également deux autres passagers, lors d'un événement au Beach Club de Pointe-Calumet.

Une poursuite policière s'était ensuivie, mais M. Grenon était parvenu à semer les policiers avant de heurter mortellement un homme de 66 ans, Jean Brien, et de terminer sa course contre un poteau d'Hydro-Québec. Il avait alors quitté son véhicule et tenté de trouver refuge dans une maison située à proximité de l'accident, où il a été arrêté.

Mathieu Grenon a subi des fractures au cou et au crâne ainsi que des blessures graves au visage.