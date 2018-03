Des chercheurs montréalais proches d'un nouveau type de vaccin contre la tuberculose

Des chercheurs du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université de Montréal ont mis au point une nouvelle arme pour combattre la tuberculose. Le vaccin est pour l'instant testé sur les souris.

La découverte des chercheurs a été publiée dans la prestigieuse revue The Cell.

« Nous sommes les premiers à montrer un nouveau chemin pour combattre la tuberculose par entraînement des cellules souches hématopoïétiques », explique la docteur Eva Kaufmann, qui appartient au groupe de chercheurs qui travaillent sur le vaccin.

Ces cellules, une fois introduites dans l’organisme, sont à l’origine de toutes les lignées de cellules sanguines et peuvent entraîner les autres à vaincre l’infection tuberculeuse.Des millions de morts chaque annéeCette avancée pourrait avoir des retombées mondiales. Car si dans de nombreux pays, la tuberculose est contrôlée et efficacement traitée, l’Asie et l’Afrique subsaharienne demeurent des pays à forte endémie. Des vaccins existent, mais ils ne sont pas efficaces pour tous les types d’infections tuberculeuses.Selon Statistique Canada, chaque année 10,4 millions de nouveaux cas apparaissent et 1,8 million de personnes en meurent.