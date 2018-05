Des cyclistes roulent en silence pour sensibiliser au respect mutuel sur la route

Quelque 300 cyclistes ont participé mercredi soir au Tour du silence, à Montréal, pour sensibiliser la population à l'importance de mieux partager la route et pour rendre hommage aux cyclistes qui ont été victimes d'accidents.

Le départ était donné au parc Pélican, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour une boucle de 7,5 kilomètres à vélo.

Des événements analogues avaient lieu dans 22 autres villes du Québec, qu’on peut localiser sur la carte ci-dessous, produite par l’organisation du Tour du silence.

Cette année, la porte-parole de l’événement pour Montréal est Catherine Bergeron, mère du cycliste Clément Ouimet, qui a perdu la vie sur le mont Royal lors d’une collision avec une voiture qui faisait demi-tour dans la voie Camillien-Houde.

La semaine dernière, Mme Bergeron indiquait sur nos ondes qu’elle souhaitait surtout sensibiliser les usagers de la route, plutôt que de réclamer des aménagements routiers ou des modifications au Code de la route.

« Si chacun prend la peine de vérifier son comportement – courtoisie, respect, responsabilisation – il me semble qu'on serait capable de faire beaucoup », a-t-elle dit à l’émission Le 15-18.

Les corps policiers du Québec intensifient pour leur part leurs interventions et leurs activités de sensibilisation cette semaine dans le cadre d’une opération Partage de la route.

La Sûreté du Québec rappelle que la responsabilité est partagée sur la route. « Les conducteurs doivent faire preuve d’une prudence accrue pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, qui sont vulnérables et sans protection. Quant aux piétons et aux cyclistes, il importe qu’ils adoptent également un comportement sécuritaire. Tous doivent cohabiter dans le respect des règles », écrit-elle dans un communiqué.

Avec des informations de Catherine Gauthier et de CBC