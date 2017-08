Des dizaines de fans de Coldplay floués

Des fans du groupe britannique Coldplay ont été refoulés mercredi soir au Centre Bell parce que leurs billets étaient faux.

Le poste 20 du Service de police de Montréal, près du Centre Bell, a été envahi par une cinquantaine de fans du groupe Coldplay déçus et en colère. Au total, 17 plaintes ont été déposées.

Ils n'ont pas pu assister au spectacle parce que les billets qu'ils avaient achetés étaient faux.

Ces malheureux semblaient tous avoir été victimes du même stratagème.

Ils ont racheté des billets qu’ils avaient trouvés sur le site Kijiji. Le revendeur demandait de 100 à 230 $ et venait les livrer à domicile.

« Il est venu chez moi. Avec les enfants on était tous heureux. On y va, et là ils me disent que mes billets sont déjà passés », a raconté une jeune femme.

« La facture semblait vraie, il y a un site Internet qui semblait vrai aussi », a expliqué une autre femme déçue alors qu’elle se trouvait au poste de police.

La populaire formation de Chris Martin a donné deux concerts à guichets fermés à Montréal, mardi et mercredi soir.

Avec les informations de Normand Grondin