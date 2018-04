Des ordures accueillent les visiteurs du Vieux-Port

La scène se répète inlassablement chaque printemps à Montréal : la fonte de la neige laisse apparaître des ordures un peu partout dans les parcs, les rues et les ruelles. Le Vieux-Port n'y échappe pas, même s'il est une des portes d'entrée du tourisme international à Montréal.

Un texte d'Éric Plouffe

Une petite balade sur le site permet de constater rapidement l'accumulation de déchets à plusieurs endroits.

Le quai Jacques-Cartier, qui est l'hôte de différents événements l'hiver, en est un bon exemple. Une grande partie de la place est jonchée de morceaux de bois et de métal, de fragments de plastique et de balles de mousse. Il semble que les organisateurs de certains événements aient oublié de faire le ménage avant de quitter les lieux.

Résultat : les déchets se sont accumulés pendant l'hiver et sont bien à la vue des badauds et des touristes en visite à Montréal.

La Société du Vieux-Port de Montréal dit être consciente de cette situation. « Dès qu'il n'y aura plus de neige, les gens qui sont venus faire des événements vont venir nettoyer », affirme la directrice des communications et du marketing de l'organisme qui gère le site, Sophie Morin. « Nous, le Vieux-Port, on va s'occuper de tout le reste de l'entretien. »

Ailleurs sur le site, au bout d'un des petits canaux le long desquels on peut se promener pour se rendre jusqu'au fleuve, on peut voir une accumulation de verres et de bouteilles de plastique. Un écureuil qui semble avoir perdu prise flotte dans l'eau parmi les déchets. Il faudra attendre toutefois la fonte de toute la glace avant de nettoyer. « Faut tout vider. Après on nettoie tout », dit Sophie Morin.

Elle assure que l'organisme fait son possible pour éviter que les vents ne poussent les déchets dans le fleuve. « On a une politique de gestion des déchets et de recyclage, dit-elle. On vise toujours évidemment à être le plus efficace possible. Pour nous l'environnement est important et on va faire le maximum pour ne pas que ces débris puissent se retrouver au fleuve. »

La Société du Vieux-Port de Montréal précise que sa « saison » commence le 15 mai. D'ici là, quelques coups de balai devraient avoir été passés sur le site.