Des organismes communautaires veulent distribuer la naloxone aux toxicomanes

Pour prévenir qu'une vague de surdoses mortelles liées au fentanyl frappe Montréal, des organismes communautaires de la métropole demandent à Québec de pouvoir distribuer directement aux toxicomanes la naloxone, l'antidote aux opioïdes. Actuellement, seuls les pharmaciens sont autorisés à fournir le précieux médicament.

Un texte de Jean-Philippe Robillard

Pour obtenir une trousse de naloxone, les toxicomanes de la métropole doivent se rendre dans une pharmacie. Mais le problème, selon les organismes communautaires qui leur viennent en aide, c'est que peu d'entre eux se déplacent pour se la procurer. Les toxicomanes, dont plusieurs vivent en marge de la société, craindraient d'être jugés ou dénoncés aux autorités policières s'ils se présentent dans une pharmacie.

Pour le directeur général de l'organisme Méta d'Âme, le problème est préoccupant, au moment où Montréal pourrait faire face à une crise de surdoses mortelles liées au fentanyl. « On sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent parallèlement à la société, et ils n'iront pas à la pharmacie », soutient Guy-Pierre Lévesque. « Les gens sont jugés dans ces endroits-là, et souvent quand ils mettent le pied dans une pharmacie, c'est : ''Va dehors! Va dehors!'' »

Selon nos informations, chez l'organisme Cactus, seulement 25 % des toxicomanes qui ont recu une formation sur l’utilisation de la naloxone se rendraient chez le pharmacien. Pour les différents organismes, c'est insuffisant. « Les personnes qu'on rencontre, par ce qu'elles sont, par ce qu'elles font, ça devient difficile de se rendre dans une pharmacie », dit Julien Montreuil, directeur général de L'Anonyme. « C'est un obstacle pour avoir accès à la naloxone », ajoute-t-il.

On estime que 80 % des utilisateurs de drogues injectables fréquenteraient les organismes communautaires de la ville.

C'est pourquoi les organismes demandent au gouvernement du Québec l'autorisation de pouvoir fournir eux-mêmes l'antidote aux toxicomanes, au même titre que les pharmaciens. « Faire en sorte que la naloxone, on puisse la distribuer nous-mêmes. On rencontre les personnes. On les forme. On leur donne la naloxone et c'est terminé. À ce moment-là, ils ont déjà leur kit. Ils sont en mesure d'agir », plaide Julien Montreuil, de L'Anonyme.

Les organismes communautaires peuvent donner de la formation sur l'utilisation de la naloxone, mais ils ne peuvent pas distribuer les trousses de naloxone. Ils doivent orienter les toxicomanes vers une des pharmacies qui participent au programme communautaire, ce que la plupart d'entre eux ne font pas.

En septembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il se dotait de nouveaux outils pour mieux prévenir les surdoses. Il a annoncé notamment qu'il allait autoriser les premiers intervenants en situation d'urgence à administrer la naloxone et qu'il voulait améliorer l'accès gratuit à la naloxone en pharmacie, en mettant sur pied un programme universel qui serait géré par la Régie de l'assurance maladie du Québec.

En août, 12 personnes seraient mortes de surdoses liées au fentanyl à Montréal.

On compterait près de 4000 utilisateurs de drogues injectables à Montréal. Chaque année, environ 70 personnes meurent d'une surdose, dont 17 par drogue injectable.