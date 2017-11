Des sages-femmes font entendre leur exaspération

Quelque 200 sages-femmes de partout au Québec ont manifesté lundi midi à Montréal afin de dénoncer l'extrême lenteur des négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

Les sages-femmes, accompagnées de mères et de familles, s’étaient réunies pour faire entendre leur exaspération devant l’hôtel Plaza Centre-Ville, où le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, prenait la parole devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La porte-parole du Regroupement des sages-femmes du Québec, Marie-Pierre Mainville, rappelle que les femmes qui travaillent dans 11 maisons des naissances sont sans convention collective depuis plus de deux ans et que les négociations sont au point mort avec le gouvernement.

« Ça fait depuis 2015 qu’on a déposé notre renouvellement et il n’y a rien qui avance du tout. On n’a même pas été capables de discuter », déplore-t-elle.

Mme Mainville explique que les sages-femmes n’ont que quelques demandes, « qui tiennent sur deux pages, deux pages et demie ».

Elles revendiquent principalement une hausse de leur rémunération quand elles sont de garde, afin d’obtenir la parité avec leurs consoeurs des autres provinces.

Les autres demandes des sages-femmes concernent notamment les frais de déplacement et certaines primes, comme celle qui vise à favoriser les services aux populations du Grand Nord.

On demande au Ministère de faire un pas vers nous, on considère qu’après deux ans, il est largement temps. On veut négocier, on est prêtes.

Marie-Pierre Mainville, Regroupement des sages-femmes du Québec