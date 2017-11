Des sculptures d’Armand Vaillancourt dans Rosemont-La Petite-Patrie

L'artiste québécois Armand Vaillancourt s'inspirera de la vie et de l'oeuvre Michel Brault et de Pierre Falardeau pour réaliser deux sculptures qui seront installées dans les futures places publiques construites en l'hommage des deux cinéastes près de la promenade Masson.

Les travaux d’aménagement des places publiques Michel-Brault et Pierre-Falardeau ont commencé à l’automne dans le quartier de Rosemont-La Petite-Patrie.

L’arrondissement a décidé, contrairement à son habitude, de ne pas lancer d’appel d’offres pour la réalisation de ces oeuvres, avançant avoir respecté la volonté des familles des deux cinéastes passés à la postérité.

« Qui de mieux pour honorer la mémoire des cinéastes qu’un confrère avec lequel ils ont partagé une époque, des moments marquants, des idéaux, et une passion pour l’art et le territoire », a expliqué par voie de communiqué la conseillère de ville du district du Vieux-Rosemont et responsable des dossiers culturels dans l’arrondissement, Christine Gosselin, également membre du comité exécutif de Montréal fraîchement formé par la nouvelle mairesse, Valérie Plante.

À 88 ans, le sculpteur et peintre Armand Vaillancourt est l’auteur de pas moins de 3000 sculptures, dont L'arbre de la rue Durocher et Québec libre!

L'artiste a déclaré que ce serait un « privilège d’immortaliser les deux géants et précurseurs que furent Pierre Falardeau et Michel Brault ».