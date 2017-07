Deux hommes blessés dans une bagarre sur Le Plateau-Mont-Royal

Deux hommes ont été blessés dans une bagarre survenue à l'angle de la rue Resther et de l'avenue du Mont-Royal un peu après minuit, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

Une tentative de vol est à l’origine de la bagarre qui a dégénéré lorsque les deux victimes ont résisté à leurs deux agresseurs. Ces derniers ont sorti un marteau pour frapper leurs victimes.

Un homme de 36 ans a été grièvement blessé à la tête et a été transporté à l'hôpital. Sa vie n'est cependant pas en danger.

L'autre victime, un homme de 31 ans, a été légèrement blessée et elle a pu donner une description des assaillants, qui ont été arrêtés rapidement.

« Les policiers sont arrivés rapidement et les victimes ont été en mesure de dire aux policiers où les agresseurs avaient pris la fuite », a expliqué la porte-parole du SPVM, Andrée-Anne Picard, en entrevue à RDI. « Les policiers ont ainsi pu localiser et arrêter les deux suspects de 21 et 29 ans.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) les suspects feront face à des accusations de vol qualifié, agression armée, voies de fait grave, complot. Un des deux suspects sera aussi accusé de bris de probation.