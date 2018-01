Dzemaili s'éloigne de Montréal, Garde présente ses adjoints avec l'Impact

Rémi Garde a confirmé que Blerim Dzemaili avait exprimé le souhait de quitter l'Impact de Montréal pour jouer avec le FC Bologne. Le milieu de terrain a évoqué des motifs personnels et sportifs pour justifier sa demande.

Garde a fait le point sur le dossier Dzemaili, mercredi, durant la conférence de presse où il présentait son groupe d'instructeurs.

La porte n'est pas fermée à double tour concernant le retour du Suisse dans le giron montréalais, Garde l'a rappelé en indiquant qu'« en ce jour, rien n'est définitivement acquis », mais force est d'admettre qu'il a un pied dans la porte et que la deuxième enjambée est amorcée.

Même si j'avais envie de travailler avec ce joueur, mais que pour différentes raisons il a exprimé l'envie de ne plus être à un endroit, vous pouvez logiquement déduire qu'il ne sera pas là. L'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde

L'international algérien Saphir Taïder, 25 ans, est dans la ligne de mire de l'Impact pour éventuellement succéder à Dzemaili, si son départ se concrétise, en milieu de terrain. Il est membre du FC Bologne depuis 2015.

« C'est sûr que lorsque tu perds un joueur comme Dzemaili, il faut avoir un plan B [...] Il faut remplacer un joueur de ce calibre, je vais donner tout l'appui nécessaire à l'entraîneur et à ses adjoints pour trouver un joueur qui remplacera Blerim », a souligné Joey Saputo.

« Et Saphir Taïder fait partie des joueurs qui sportivement peuvent m'intéresser », a ajouté Garde en guise de complément à la réponse du propriétaire de l'Impact.

L'éventuelle perte de Dzemaili, ajouté aux départs de quelques soldats tels que Patrice Bernier, Laurent Ciman, Hassoun Camara et Ambroise Oyongo, notamment, force l'état-major à injecter du sang neuf au club.

« C'est sûr et certain qu'on doit s'améliorer parce qu'on ne peut pas vivre une autre saison comme l'an passé, a confié Saputo. Avec un changement d'entraîneur et du personnel, ça prend du temps pour mettre ce que l'on veut en place [...] Avec le SuperDraft qui s'en vient, nous détenons les 4e et 7e choix. On a un plan. »

Beaucoup de mouvements de personnel durant la saison morte

L'empreinte de Lyon

Le nouvel entraîneur-chef du Bleu-blanc-noir s'est entouré de techniciens dont il connaît les compétences et les qualités humaines, puisqu'il les a côtoyés avec l'Olympique Lyonnais (OL) de 2011 à 2014.

Garde a annoncé que Joël Bats, Robert Duverne, Wilfried Nancy et Maxence Flachez le rejoindront sur les lignes de touche montréalaises.

Nancy est le seul membre du quatuor qui se retrouvait dans l'organisation l'année dernière. Bats, qui aura essentiellement à l'oeil les gardiens, Flachez et Duverne exerçaient leur métier dans divers championnats français en 2017.

Bats et Flachez travaillaient avec l'OL, le second avec l'équipe de réserve, tandis que Duverne, un préparateur physique, s'occupait des porte-couleurs du Racing Club de Lens (RCL), un club de deuxième division.

Duverne, qui a également porté le chapeau d'adjoint avec le RCL, a goûté à l'expérience du Mondial avec la formation nationale française, en 2006 en Allemagne et en 2010 Afrique du Sud.

Le portier Evan Bush a été confirmé dans ses fonctions de titulaire lorsque la saison prendra son envol au mois de mars. Ses homologues Jason Beaulieu et Clément Diop, détenteurs de nouveaux contrats depuis mardi, ainsi que James Pantemis le seconderont.

Tout indique que Maxime Crépeau a disputé ses dernières minutes avec le onze montréalais.