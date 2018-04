Eleider Alvarez fera face à Sergey Kovalev cet été

Lassé par l'attente, les multiples délais et les reports de son duel de championnat mondial du WBC contre Adonis Stevenson, le boxeur mi-lourd Eleider Alvarez se tournera du côté du chanpion russe Sergey Kovalev.

Le clan Alvarez et le groupe Main Events de la promotrice Kathy Duva en sont venus à une entente au cours des dernières heures, a confirmé à Radio-Canada Sports l'entraîneur du boxeur d'origine colombienne, Marc Ramsay.

« Quand l'option s'est présentée d'aller dans cette direction-là, la réflexion n'a pas été très longue. Monétairement, c'est à peu près la même chose », a expliqué Ramsay.

Aspirant obligatoire à la ceinture du WBC détenue par Stevenson, Alvarez (23-0, 11 K.-O.) attend d'affronter le boxeur montréalais depuis sa victoire contre Isaac Chilemba en novembre 2015. Alvarez a accepté deux fois de laisser le champ libre à Stevenson afin qu'il effectue des défenses optionnelles contre Thomas Williams et Andrezj Fonfara.

Depuis, Stevenson s'est toujours défilé de ses obligations envers lui, même qu'il doit affronter Badou Jack le 19 mai. Mais bien qu'on soit à un mois de ce duel, ce combat n'a pas encore officiellement été mis au programme.

Or, il y a environ une semaine, le clan Kovalev a approché Groupe Yvon Michel pour offrir à Alvarez de remplacer son prochain adversaire, l'Américain Marcus Browne, arrêté à deux reprises dans les derniers mois à la suite d'allégations de violence conjugale.

« C'est tellement compliqué négocier avec Stevenson que pour nous, ç'a été une direction facile à prendre, a relaté l'entraîneur montréalais. On était toujours dans le néant pour le 19 mai, dans le néant avec le clan Adonis. »

Kovalev a été critiqué sur beaucoup de choses, mais c'est un gars qui s'est toujours présenté contre les meilleurs. Il fait partie d'une organisation qui est sérieuse. On a l'appui d'un réseau américain [HBO] qui est sérieux. Je serais très surpris qu'il y ait des problèmes pour ce combat. Marc Ramsay

Ainsi, la présentation d’un duel contre le Russe Kovalev (32-2-1, 28 K.-O.), avec la ceinture de la WBO à l’enjeu, se tiendra à la fin juillet ou au début août, au Madison Square Garden de New York ou la Place Bell de Laval, selon différents médias.

« On m'a parlé de différentes dates dont le 28 juillet, mais il n'y a rien qui est décidé pour la date et l'endroit », a confirmé Marc Ramsay, qui apprécierait néanmoins pour les amateurs que le combat soit tenu dans la région montréalaise.

« Avoir ces grands combats à Montréal, c'est toujours plaisant. Surtout que dans les dernières années avec le champion qu'on à Montréal, on n'a pas eu de grandes occasions d'avoir ces grandes danses-là », dit-il, sans nommer Adonis Stevenson.

Pas hors de forme

Eleider Alvarez n'est plus monté dans le ring depuis sa victoire contre Jean Pascal le 3 juin dernier au Centre Bell, mais son inactivité n'inquiète pas son entraîneur.

« C'est sûr que ce n'est pas idéal, mais en même temps c'est loin d'être dramatique, surtout pour un vétéran comme lui qui est professionnel depuis longtemps. Il a eu beaucoup de combats de haut niveau », insiste Ramsay.

« Ça fait déjà un petit bout qu'Eleider est dans le gymnase. Il est déjà dans une bonne forme de fond, maintenant ça va être, au fur et à mesure que les semaines vont avancer, de devenir plus en plus spécifique dans la préparation technique. Du point de vue de sa mise en forme, on va serrer la vis environ huit semaines avant le combat. »

Boxeur de l'année du prestigieux magazine Ring, qui l'a déjà classé parmi les trois meilleurs boxeurs au monde toutes catégories confondues, Sergey Kovalev représente une lourde commande pour le Montréalais invaincu, qui ne s'est jamais battu en combat de championnat du monde. La puissance du Russe sera le premier élément à neutraliser par Alvarez et son équipe.

« Kovalev est un gars qui peut cogner dur des deux mains. Et il a l'habitude des grands combats. Du point de vue de gestion du stress, c'est quelque chose qu'il a déjà vécu, mais il a aussi quelques failles et on a bien l'intention de les exploiter. »

Malgré la tournure des événements, Ramsay ne ferme pas la porte à un éventuel combat de son poulain contre Stevenson après celui contre Kovalev.

Si Stevenson demeure champion, c'est certain qu'il va rester une cible, pas parce qu'il s'appelle Adonis Stevenson, mais du fait qu'il serait champion du monde. Marc Ramsay

Mais pour l'instant, il assure que toute la concentration de son équipe sera dans les prochains mois sur le détenteur de la ceinture des mi-lourds du WBO.

Avec les informations d'Olivier Paradis-Lemieux