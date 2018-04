1res fois : les meilleurs moments de Véronique Cloutier

La saison de l'émission 1res fois s'est terminée en beauté avec le passage de Julie Bélanger et de Patrice L'Ecuyer. De plus, c'est maintenant dit, l'émission reviendra l'an prochain. Retour sur ce succès télévisuel avec Véronique Cloutier.

1. Qu’est-ce qui te plaît autant dans ce type de télé qui mélange habilement émotions et divertissement?

Je dirais que c’est de ratisser large dans la palette des émotions. On passe de la joie extrême à la nostalgie, de la surprise à des moments intenses de fou rire. On n’est jamais dans la tristesse. On fait attention de ne pas aborder des souvenirs douloureux avec les artistes. Si, parfois, c’est des sujets plus délicats, on les aborde toujours sous un angle positif.

2. On sait bien que tu n’en es pas à ta première émission de télé, mais est-ce difficile d’animer sans être submergée par l’émotion?

Je me mets vraiment en mode travail, je me laisse très rarement envahir par l’émotion, pour ne pas dire jamais! Mais j’ai craqué à un moment dans la saison, et c’était lors du passage de Marie-Mai. Je ne savais pas qu’elle n’avait pas parlé à son père depuis 10 ans. Je dirais que ça dépend du moment durant le mois, et du sujet! Il y en a qui viennent te chercher plus que d’autres. Dans ce temps-là, je me ressaisis rapidement.

3. La saison est un feu roulant d’événement précieux, mais quels ont été tes moments préférés durant cette saison?

Il y en a plein!

Le vidéo de l’adoption de Pierre-Yves Lord.

Les cassettes qu’a retrouvées l’amie de Pierre-Yves Lord.

Quand le premier gars avec qui Hélène Bourgeois-Leclerc a dansé un slow est venu de l’Ouest canadien pour elle... Sa surprise était si grande que c’était savoureux comme moment. En plus, c’était notre premier tournage. C’est à ce moment-là que je me suis dit : “Ça marche ce qu’on fait.” C’est là que je l’ai su.

Les jumeaux de Patrice Bélanger… J’ai craqué tellement ils étaient mignons.

Un grand moment de fou rire, c’était la mise en boîte de Phil Roy avec Pierre-Luc Funk.

4. Qui as-tu hâte de rencontrer pour la saison 2?

Plein de monde! On avait une longue liste pour l’an 1 et on a juste fait 12 émissions! Il y a des artistes qui veulent déjà venir. C’est un booking quand même complexe, parce que ça demande un peu de vécu. Tu ne peux pas faire les mêmes surprises à quelqu’un de 25 ans versus quelqu’un de 55 ans. Le bal des finissants est plus loin pour l’un que pour l’autre. Et il faut des invités qui s’ouvrent, qui sont généreux. Ça prend beaucoup d’humilité pour venir à notre émission.

Véro me dit que lorsque les artistes sortent de son plateau, ils la remercient de toutes les surprises qu’ils ont eues. C’est un peu le même genre d’émission qu’En direct de l’univers, c’est une abondance de cadeaux.

Véro est officiellement l’animatrice qui connaît le mieux la vie des artistes au Québec. Elle a son « Échos Vedettes intérieur ». On a déjà hâte à la deuxième saison pour en connaître un peu plus sur les vedettes qu’on aime!

***Pour voir les vidéos inédits de la saison, rendez-vous sur le site de l’émission 1res fois.