Celebrating David Bowie à Montréal : souvenirs intimes de son guitariste

Un peu plus de deux ans après le décès aussi tragique qu'inattendu de David Bowie, le spectacle hommage Celebrating David Bowie fera escale samedi soir à Montréal, au M Telus. Il s'agit d'une occasion unique de se retremper dans l'univers du caméléon musical, tout en savourant ses chansons mythiques interprétées par ses compagnons d'armes du passé.

Celebrating David Bowie se veut une tournée mise sur pied l’an dernier par le pianiste Mike Garson dont la première collaboration avec Bowie remonte aussi loin qu’à la tournée de l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars. Musicien le plus longtemps attitré à Bowie, Garson a apporté sa touche musicale à plus d’une douzaine de disques du Britannique en plus de participer à plus de 1000 concerts de ce dernier.

Parmi les vétérans que l’on retrouve au sein du groupe de musiciens en constante rotation d’une ville et d’un pays à l’autre, il y a le guitariste Gerry Leonard qui a participé aux albums Heathen (2002), Reality (2003) et The Next Day (2013), cosignant avec Bowie deux chansons (Boss of Me, I’ll Take You There) sur ce dernier disque. L’Irlandais a aussi été le directeur musical de la tournée Reality qui est passée par Montréal le 13 décembre 2003. Conversation.

Radio-Canada : Pensiez-vous l’an dernier que Celebrating David Bowie allait se poursuivre en 2018?

Gerry Leonard : Pas vraiment. L’an dernier, c’était plutôt pour se remémorer le souvenir de David. Nous étions encore sous le choc de son départ un an plus tôt. Les premiers concerts ont été extrêmement émotifs. Je pense à celui de Londres, notamment. C’était une vraie fête. Ça faisait du bien de revoir tous les collègues, mais on a aussi réalisé tout le bonheur qu’on apportait aux spectateurs.

Au départ, l’idée de Mike [Garson], c’était de présenter ce concert dans quelques villes. Mais il y a eu tellement de demandes par la suite. « Pouvez-vous venir jouer en Floride? À Chicago? En Europe? » Ça s’est fait tout naturellement.

RC : Pour vous tous, qui avez joué avec Bowie en studio ou sur scène, ça doit être particulier de présenter ses chansons sans lui?

GL : C’est très étrange, oui… Lors des premières répétitions, on sentait qu’il nous manquait quelque chose... qu’il nous manquait un gros morceau. Et puis quand nous nous sommes retrouvés devant les spectateurs, quelque chose de magique s’est produit. Soudainement, on ne jouait plus les chansons uniquement pour David, mais aussi pour eux.

Plusieurs personnes sont venues nous voir après les spectacles pour nous remercier, pour nous enlacer et nous dire : « Merci. Ça nous permet de faire notre deuil. » Pour nous aussi, cela a eu un effet thérapeutique. Cette immense dose d’amour a comblé une partie du vide laissé par David.

RC : La dernière présence sur scène de Bowie datait de longtemps. L’intérêt pour cette tournée n’est-il pas aussi dû à cela? Contrairement à Prince qui donnait encore des concerts un mois avant sa mort, David avait délaissé les tournées il y a plus d’une décennie.

GL : C’est probablement un facteur qui y contribue. Nous avons tous souhaité qu’il continue de faire de la scène après la tournée Reality (2003-2004). Mais David était quelqu’un qui évoluait sans cesse et il avait fermement décidé de ne plus donner de concerts. Les tournées, ça fout en l’air votre vie, votre famille et vos relations avec vos proches. Il a tout simplement dit : « J’en ai fini avec ce chapitre de ma vie. » Et il n’allait pas changer d’avis.

RC : Un élément fascinant de cette tournée, c’est le nombre de chanteurs et de chanteuses différents qui y participent.

GL : En effet, ça prend trois ou quatre chanteurs pour seulement approcher les tonalités de David, puisque sa voix était différente selon la période de la chanson qu’on interprète. Ça en dit long sur son spectre vocal.

RC : On a pu observer d’importants changements dans le choix des pièces entre vos concerts d’Europe en janvier et les premiers donnés en février en Amérique. Plus de la moitié des chansons proposées sont différentes. Marchés différents? Désir d’éviter la redite?

GL : L’une des idées de Mike, c’est de faire participer le plus de musiciens possible ayant travaillé avec Bowie. Il y en a eu beaucoup. Et certains sont associés à des périodes précises. Mike a beau avoir travaillé très longtemps avec David, son album fétiche, c’est Aladdin Sane.

Earl [Slick] est plus associé à la tournée Diamond Dogs et aux albums Young Americans et Station to Station. Quand Adrian Belew est avec nous [c’était le cas en Europe], on joue Scary Monsters, I Am a DJ, des chansons qui le mettent à l’avant-plan. Et ainsi de suite. De plus, le répertoire de David est tellement vaste.

Tout ça nous permet d’interpréter des tas de succès, mais aussi des chansons plus rares, ce que faisait David dans le passé. Ici, on reprend Can You Hear Me, de Young Americans, ainsi que Conversation Piece, qui date de 1969. Finalement, il y a aussi les artistes invités qui changent selon les marchés et les villes qu’on visite. Ça permet d’amener l’esprit de Bowie dans le spectacle avec une touche locale, parfois.

RC : De notre point de vue de spectateur, David Bowie a donné l’image d’un homme courtois et affable, très articulé en entrevue et extrêmement souriant. C’était la même chose en privé?

GL : David était un vrai gentleman et c’était un réel privilège d’avoir un patron comme lui. Il aimait chanter, il aimait écrire, il aimait composer… Et il aimait les guitares. C’était plaisant d’être avec lui. En studio, on pouvait bavarder longuement entre deux prises. C’était un homme très curieux, cultivé, qui avait toujours de bonnes histoires à raconter.

L’environnement de travail était toujours relax. Et comme il connaissait ses limites, on ne demeurait jamais trop longtemps en studio. « On a fait six prises? Parfait, c’est assez pour aujourd’hui », disait-il. Évidemment, dans le passé, le studio, ça se passait plutôt entre une heure et cinq heures du matin, mais… C’était la même chose en tournée. Il nous laissait toujours le temps de répéter. Quand on arrivait sur scène, tout le monde était prêt.

RC : Pensez-vous immortaliser la tournée d’une façon ou d’une autre [sur DVD ou CD]?

GL : Les concerts servent à honorer David et sa musique. Il y a des tas d’enregistrements de lui, en studio ou en spectacle. Je ne suis pas sûr que ça servirait à grand-chose d’en rajouter. Oui, ça pourrait être un agréable souvenir pour les gens qui sont venus voir le spectacle, mais… En revanche, si l’intérêt pour la tournée se maintient, on pourrait faire d’autres spectacles en 2019. En commençant comme on l’a fait cette année, en janvier, au moment de sa disparition.

Celebrating David Bowie, avec Mike Garson, Earl Slick, Gerry Leonard, Carmine Rojas, Lee John Madeloni et Bernard Fowler.

Les invités à Montréal, le 17 février, au M Telus: Mark Plati et Gaby Moreno.

Les invités à Toronto, le 18 février, au Danforth Music Hall : Mark Plati, Gaby Moreno et Sass Jordan.

Invité en attente de confirmation pour les deux concerts : Joe Sumner.