Champion en première canadienne à l’Opéra de Montréal

Champion, de Terence Blanchard et Michael Cristofer, sera présenté en première canadienne lors de la saison 2018-2019 de l'Opéra de Montréal, qui a été dévoilée mardi.

Dans cette œuvre composée par le trompettiste Terence Blanchard en 2012, le jazz rencontre l’opéra dans une arène de boxe. Emile Griffith, boxeur champion des poids mi-moyens, devient célèbre durant les années 1960, mais n’en découvre pas moins la solitude à la suite du combat où, dans l'arène, il frappe mortellement son adversaire. Il faudra toutefois attendre près d'un an avant de voir cet opéra, dont la première est prévue le 26 janvier 2019.

De son côté, le cinéaste Charles Binamé (Maurice Richard, Séraphin : un homme et son péché) mettra en scène une nouvelle production de Carmen, de Georges Bizet, pour le mois de mai 2019. Krista de Silva interprétera le rôle-titre et Antoine Bélanger, celui de Don José.

Rigoletto, de Giuseppe Verdi, est également au programme de la prochaine saison de l’Opéra de Montréal, les 15, 18, 20 et 22 septembre 2018, à la salle Wilfrid-Pelletier.

Das Rheingold, de Richard Wagner, occupera la même scène les 10, 13, 15 et 17 novembre 2018. Cette œuvre allemande est à l’affiche à l’Opéra de Montréal après plus de 20 ans d’absence.

En plus de ces quatre œuvres présentées à la Place des Arts, l’Opéra de Montréal offrira au Théâtre Centaur les 23, 24, 26, 28, 30 et 31 mars 2019 l’opéra de chambre Twenty-Seven. Cette œuvre de Ricky Ian Gordon et Royce Vavrek recrée le célèbre salon de Paris où Hemingway, Picasso, Matisse et Fitzgerald ont défilé.

Enfin, l’Opéra de Montréal se joindra au Festival du monde arabe à la salle Pollack de l’Université McGill le 1er novembre 2018. Au programme : une soirée concert avec la grande soprano Joyce El-Khoury, qui interprétera un métissage de l'art lyrique et de la musique du Moyen-Orient.