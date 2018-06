Entrée principale : les moments les plus drôles de la saison

Entrée principale est d'abord et avant tout une émission de services. Qui dit émission de services dit chroniques sur la santé, la science, la famille, et la culture. Tout ça est très intéressant, mais aussi furieusement sérieux.

Parfois, nous lâchons notre fou (non, nous ne parlons pas ici de l’animateur). Pascale Lévesque qui chante une salsa accompagnée de danseurs enflammés, André Robitaille et Charles Tisseyre qui imitent en duo le cri des dindes sauvages, des sketches complètement absurdes avec les chroniqueurs Vincent Bolduc, Pascale Lévesque et Isabelle Lacasse déguisés en chiens… C’est aussi ça, Entrée principale!

Tout peut arriver! André Robitaille

C’est d’ailleurs une des grandes qualités de cette émission quotidienne d’ICI Radio-Canada Télé : marier les chroniques sérieuses aux moments plus loufoques pour créer une émission qui fait rire et qui informe en même temps. Une chronique de Vincent Bolduc abordant la violence conjugale peut donc être suivie d’un segment de la Dre Lysanne Goyer qui traite de santé mentale, le tout entrecoupé de fous rires et de moments qui détendent l’atmosphère. Cette heure et demie devient alors infiniment divertissante et a des vertus éducatives pour quiconque s'arrête sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.

On ne s’ennuie jamais sur le plateau d’Entrée principale et ce montage des meilleurs moments de la saison en est la preuve! André Robitaille et son équipe font relâche pour l’été et reviendront en septembre prochain, même heure, même poste!

