Souverains anonymes : une radio qui donne la voix aux détenues

L'émission de radio Souverains anonymes, diffusée à partir de la prison de Bordeaux, à Montréal, est la seule au monde qui donne la parole aux détenus. Vincent Bolduc a mené une recherche sur le sujet pour une chronique à Entrée principale.

Pas moins de 20 000 détenues ont pris la parole depuis la création de l’émission et plus de 800 invités sont passés par là : Patrick Norman, Andrée Lachapelle, Sylvie Moreau, Cesaria Évora, Hubert Reeves, Michel Chartrand, Gaston Miron et Lhasa De Sela, pour ne nommer que ceux-là.

Moi, je les aide à trouver les mots justes. Quand, dans la vie, on a les mots justes, on contrôle mieux sa vie. Mohamed Lotfi

Depuis 28 ans, les détenus de la prison de Bordeaux font entendre leur voix publiquement. Souverains anonymes est la seule émission au monde enregistrée dans une prison et diffusée à l’extérieur des murs. Ce programme de réinsertion sociale est l’œuvre de Mohamed Lotfi, réalisateur et producteur de l’émission, au départ à la radio et devenue depuis 2012 une webtélé. Les « souverains » ne sont plus anonymes; on peut les voir questionner des personnalités invitées, jouer de la fiction, réciter des poèmes, chanter des chansons, ainsi que parler de leur vécu et de leurs projets d’avenir. Un documentaire de l’Office national du film (ONF) tiré de cette initiative unique, Des hommes de passage, est offert gratuitement pour visionnement.

Ne me dites pas ce que vous avez fait, dites-moi ce que vous allez faire! Mohamed Lotfi

En février dernier, le créateur de l’émission, Mohamed Lotfi, était de passage à Entrée principale et André Robitaille s’est entretenu avec lui.

