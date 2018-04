Entente de principe à la CSDM; la grève du 1er mai est annulée

L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal (APPM) et la Commission scolaire de Montréal (CSDM) ont conclu une entente de principe mercredi soir, après d'intenses négociations, a fait savoir l'Alliance jeudi par communiqué.

Les 9000 professeurs visés par l'entente seront convoqués à une assemblée générale le 26 avril pour décider s'ils acceptent ou non l'entente. Le conseil d'administration de l'APPM leur recommandera de la ratifier.

Les détails de l'entente ne seront pas rendus publics avant cette date et ni l’APPM, ni la CSDM ne la commenteront.

La journée de grève illégale qui devait avoir lieu le 1er mai est annulée.

La convention collective qui lie la CSDM et ses enseignants du primaire, du secondaire, ainsi que des centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes est échue depuis 2010. Elle porte sur des clauses normatives comme la gestion des classes d'accueil et de francisation, ou encore la façon d'établir les listes de priorités.

Quant aux clauses salariales et aux principales clauses normatives, elles font partie d'une convention nationale entre la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), dont fait partie l'APPM, et le gouvernement du Québec. Cette deuxième convention a été ratifiée en 2016.