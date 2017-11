Essayons de comprendre comment le CH gère Nicolas Deslauriers

BILLET - Lors de la déconfiture du CH contre les Coyotes jeudi dernier, une situation m'a laissé mi-figue, mi-raisin : celle de Nicolas Deslauriers.

Premièrement, j'ai applaudi son rappel. Selon moi, il aurait dû arriver plus tôt.

Collectivement, une formation gagnante ne doit pas être bâtie seulement de meilleurs joueurs au point de vue technique, mais bien d'un regroupement d'éléments qui dégagera la plus grande synergie.

Par exemple, si une formation contient seulement des Alexander Ovechkin et une autre, que des Claude Lemieux, qui d'après vous aurait le meilleur?

Cette saison, le Canadien était nettement en pénurie de caractère. Dans le meilleur des cas, les meilleurs éléments d’une équipe devraient en avoir. Théoriquement. Ce n'est cependant pas les cas chez le Canadien. Claude Julien et Marc Bergevin ont donc dû se tourner vers d'autres joueurs qui ne sont pas nécessairement très talentueux, mais qui ont comme atout un surplus d'énergie et qui ne baisseront jamais les yeux.

Cependant, nous sommes tous conscients que l'arrivée de joueurs de ce genre vient avec son lot de frustration pour l'entraîneur au même titre qu'un joueur vedette offensif qui manque une couverture ou un gardien vedette incapable d'arrêter un ballon de plage.

Peut-on blâmer Nicolas Deslauriers pour la défaite de jeudi dernier face aux Coyotes?

Selon moi, Claude Julien a été bien maladroit en évitant de répondre à la question en point presse après le match. « Cette bagarre n'a eu aucune incidence sur le match » aurait fait l'affaire. Mais non! Il a préféré jeter son joueur sous l'autobus en ne disant rien.

Cette situation me rappelle mon premier match avec le Canadien en 2000. Le début de saison avait été un désastre. Incapable de gagner un match et de jouer dans les normes minimums de la LNH, cette saison 2000-2001 sera reconnue comme l’une des pires de l’histoire de la Sainte Flanelle.

Ma saison avait débuté sur la liste des blessés. On attendait mon retour avec impatience, car l'apport de robustesse et de caractère faisait partie de la solution.

Avant l'entraînement matinal à l'aube de mon premier match chez l'équipe de mes idoles, le DG de l'époque, Réjean Houle, a fait une sortie à l'emporte-pièce dans le vestiaire. C'était nécessaire, j'en conviens, après un début de saison atroce.

Le DG se met littéralement à pointer chaque joueur en les enguirlandant tour à tour, Benoît Brunet, Martin Rucinsky, José Théodore, Craig Rivet, Saku Koivu… Tout le monde y est passé, moi y compris, et je n’avais encore jamais porté officiellement le chandail du Canadien.

Quand il m’a pointé du doigt, je l’ai regardé d'un air perplexe en me demandant : « Mais qu'est-ce ce qu'il peut bien me reprocher? Mon effort lors du dernier entraînement? La façon de mettre du ruban sur mon bâton? Peut-être n'aime-t-il pas ma coupe de cheveux? Qui sait? »

Cicco!

Oui, Réjean;

Est-ce que tu connais « le dûr à cuire » de l'autre côté?

Oui, Réjean;

Quel est son nom?

Rob Ray, Réjean!

Est-ce que tu vas t'en occuper ce soir?

Oui Réjean!

Je vais m'abstenir de commentaires, car je pourrais m’emporter. Mais je dois vous avouer que c'était la première fois qu'un dirigeant dans le sport professionnel me demandait de me battre! D’ailleurs, cette demande avait été prise de ma part comme un manque flagrant de respect alors que toute ma carrière, on a toujours dû me retenir quand était venu le temps de jeter les gants, que ce soit pour changer le momentum d’un match ou pour défendre mes coéquipiers.

Ce qui devait arriver arriva. Les Sabres de Buffalo avaient marqué rapidement dans le match, après 36 secondes en première période. À ma première présence, en retard 0-1, le temps était parfait pour changer l’allure du match.

Rob Ray passe tout près. Il y a contact le long de la rampe et des gants tombent sur la glace. Le seul problème : Ray avait gardé les siens! Numéro 39 a écopé d'une pénalité mineure double. Les Sabres ont marqué deux fois sur le jeu de puissance et nous n'avons pu revenir dans le match par la suite. Les Sabres ont gagné 5-4. Misère!

Le lendemain, dans les quotidiens montréalais…

The Gazette : « Ciccone Dumb and Dumber »

Journal de Montréal : « Ciccone serait incapable de jouer dans le semi-pro »

Et j'en passe.

Je débarque chez le Canadien, je suis à mon premier match, l'équipe ne va pas bien, les joueurs se font abuser et brasser par l'adversaire. Je ne suis pas là pour remplir le filet ou fabriquer des jeux. J'ai 30 ans, j'ai ralenti, mais il me reste du courage, du caractère et l'instinct de protection.

Mon point est le suivant.

Je veux démontrer dans les plus brefs délais que mes coéquipiers pourront dorénavant se sentir en sécurité sur la glace. Ils pourront maintenant se concentrer à exploiter leur talent sans inquiétude pour que nous puissions retrouver le chemin de la victoire et du succès. Voilà ma modeste contribution.

À l’époque, jamais un dirigeant de l'équipe ne serait arrivé sur la place publique pour me soutenir et expliquer le pourquoi de mon comportement ce soir-là. Personne!

Revenons À Deslauriers…

Nicolas a dû se sentir bien seul jeudi soir et vendredi matin. Alors que son TKO sur Rinaldo aurait dû soulever l'équipe encore plus et rassurer le banc.

J'en conviens qu’en théorie, dans l’exercice d’un tel rôle, il faut absolument être certain de son coup. Il faut toujours prendre en considération le tableau indicateur, car advenant une bonne gauche sur le menton, collectivement, l'équipe pourrait en être affectée.

Le pauvre gars a été mis au ballottage en début de saison et se retrouve dans la Ligue américaine avec une nouvelle organisation. C’est très humiliant, soit dit en passant, surtout quand tu as passé plusieurs années dans la LNH.

Deslauriers est rappelé, il a une chance de retourner dans la LNH. Il entreprend le match en sachant fort bien que ce rappel, ce match, pourrait bien être le dernier de sa carrière.

Mon ancien entraîneur chez le Lightning de Tampa Bay m'a dit un jour après que j’aie fait perdre mon équipe avec quelques pénalités stupides: « Nous allons vivre avec tes mauvaises pénalités, car en bout de ligne, ton apport pèsera plus dans la balance positivement que négativement. »

Il a enchaîné : « j'aime mieux contrôler un tigre que d'être obligé de peinturer un chat orange avec des barres noires ».

Avis au département des ventes du CH, une commandite de peinture ne ferait pas de tort, du moins pour faire peur juste un peu à l'adversaire.

Claude Julien, à moins que tu ne veuilles te transformer en Picasso, il faudrait au minimum soutenir ceux qui ont du caractère avant qu'ils ne te laissent tomber.